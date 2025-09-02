Меню Кім Чен Ина. Чим годуватимуть лідера КНДР у легендарному бронепоїзді

Північнокорейський диктатор не відмовляє собі у роскоші

Кім Чен Ин їстиме лобстери та питиме французьке вино

Лідер КНДР Кім Чен Ин вирушив із Пхеньяну до Китаю на своєму бронепоїзді для участі у військовому параді. Стало відомо, що під час подорожі лідер Північної Кореї насолоджуватиметься вишуканими делікатесами. Як повідомляє видання BBC, бронепоїзд, на якому подорожує Кім, оснащений вагоном-рестораном. Там подають страви високої кухні, зокрема свіжих лобстерів. Крім того, меню включає елітні французькі вина, пише «Главком».

Очікується, що подорож до Пекіна триватиме 20-24 години, оскільки поїзд рухається повільно через посилену охорону. Прибуття лідера КНДР заплановане на вівторок, 2 вересня.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вирушив до Китаю своїм фірмовим зеленим броньованим потягом, який став символом влади династії Кім. Усередині цього «рухомого палацу» облаштовані спальня, офіс, ресторан, вагони для охорони, а також спеціальний гараж для броньованих «Мерседесів».

На відміну від застарілого парку пасажирських літаків КНДР, куленепробивні потяги забезпечують вищий рівень безпеки й комфорт для великого почту, охоронців, кухні та офісів. Це також простір для обговорення політичного порядку денного перед важливими зустрічами, кажуть експерти.

Дід нинішнього лідера, Кім Ір Сен, регулярно подорожував за кордон поїздом до самої смерті у 1994 році. Його син Кім Чен Ір тричі відвідував Росію виключно поїздом, здійснивши у 2001 році 20-тисячну подорож до Москви. Саме в одному з таких поїздів він помер від серцевого нападу у 2011 році – вагон нині виставлений у мавзолеї.

Поїзди сім’ї Кімів завжди були частиною державної пропаганди, яка підкреслює «народність» лідера. У 2022 році державне ТБ показало «виснажливу поїздку потягом» Кім Чен Ина для перевірки кукурудзяних полів і пропаганди «комуністичної утопії».

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв забезпечити «прекрасне життя» сім’ям «мучеників», які загинули, воюючи проти України.