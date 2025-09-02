Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Меню Кім Чен Ина. Чим годуватимуть лідера КНДР у легендарному бронепоїзді

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Меню Кім Чен Ина. Чим годуватимуть лідера КНДР у легендарному бронепоїзді
Північнокорейський диктатор не відмовляє собі у роскоші
фото: Reuters

Кім Чен Ин їстиме лобстери та питиме французьке вино 

Лідер КНДР Кім Чен Ин вирушив із Пхеньяну до Китаю на своєму бронепоїзді для участі у військовому параді. Стало відомо, що під час подорожі лідер Північної Кореї насолоджуватиметься вишуканими делікатесами. Як повідомляє видання BBC, бронепоїзд, на якому подорожує Кім, оснащений вагоном-рестораном. Там подають страви високої кухні, зокрема свіжих лобстерів. Крім того, меню включає елітні французькі вина, пише «Главком».

Очікується, що подорож до Пекіна триватиме 20-24 години, оскільки поїзд рухається повільно через посилену охорону. Прибуття лідера КНДР заплановане на вівторок, 2 вересня.  

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вирушив до Китаю своїм фірмовим зеленим броньованим потягом, який став символом влади династії Кім. Усередині цього «рухомого палацу» облаштовані спальня, офіс, ресторан, вагони для охорони, а також спеціальний гараж для броньованих «Мерседесів».

На відміну від застарілого парку пасажирських літаків КНДР, куленепробивні потяги забезпечують вищий рівень безпеки й комфорт для великого почту, охоронців, кухні та офісів. Це також простір для обговорення політичного порядку денного перед важливими зустрічами, кажуть експерти.

Дід нинішнього лідера, Кім Ір Сен, регулярно подорожував за кордон поїздом до самої смерті у 1994 році. Його син Кім Чен Ір тричі відвідував Росію виключно поїздом, здійснивши у 2001 році 20-тисячну подорож до Москви. Саме в одному з таких поїздів він помер від серцевого нападу у 2011 році – вагон нині виставлений у мавзолеї.

Поїзди сім’ї Кімів завжди були частиною державної пропаганди, яка підкреслює «народність» лідера. У 2022 році державне ТБ показало «виснажливу поїздку потягом» Кім Чен Ина для перевірки кукурудзяних полів і пропаганди «комуністичної утопії».

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв забезпечити «прекрасне життя» сім’ям «мучеників», які загинули, воюючи проти України.

Читайте також:

Теги: подорож гараж Кім Чен Ин Північна Корея ресторан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туристи можуть заощадити на напоях в готелі
Як уникнути переплат у мінібарі готелю: порада від блогерки
7 серпня, 15:33
Ектор Хіменес-Браво зізнався, що поведінка Миколи Тищенка його шокувала
«Ти така порожня маленька людинка». Хіменес-Браво жорстко висловився про Тищенка
6 серпня, 21:05
Головні новини ночі проти 11 серпня
Дрони атакували приладобудівний завод у РФ: головне за ніч
11 серпня, 05:52
Батьки вирішили залишити дитину саму у аеропорту Барселони
Батьки кинули 10-річного сина в аеропорту, щоб не втратити нагоду поїхати у відпустку
4 серпня, 16:09
«Укрзалізниця» анонсувала запуск потягів між двома містами
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з Києва до Львова та Вінниці: розклад
13 серпня, 17:52
Ресторатора було оштрафовано на 48 тис грн
Держпродспоживслужба оштрафувала у Львові «Китайський привіт» Кацуріна
12 серпня, 16:08
McDonald's змінить ціни на комбо-меню
McDonald's реагує на скарги клієнтів і зменшує ціни у США
22 серпня, 16:30
Північнокорейський диктатор тривалий час ігнорує заклики США відновити дипломатичні переговори
Трамп заявив, що хоче зустрітися цього року з Кім Чен Ином
26 серпня, 07:59
Кім Чен Ин наступного тижня відвідає військовий парад із Володимиром Путіним
Путін і Кім Чен Ин відвідають парад в Пекіні
28 серпня, 13:32

Соціум

Меню Кім Чен Ина. Чим годуватимуть лідера КНДР у легендарному бронепоїзді
Меню Кім Чен Ина. Чим годуватимуть лідера КНДР у легендарному бронепоїзді
У Судані зсув ґрунту знищив село: понад 1 тис. людей загинуло
У Судані зсув ґрунту знищив село: понад 1 тис. людей загинуло
Золото, гараж та герби. Reuters розсекретив, що приховує легендарний поїзд Кім Чен Ина
Золото, гараж та герби. Reuters розсекретив, що приховує легендарний поїзд Кім Чен Ина
У США пройшли мітинги проти політики Трампа
У США пройшли мітинги проти політики Трампа
Макрон обговорив з генсеком НАТО гарантії безпеки для України
Макрон обговорив з генсеком НАТО гарантії безпеки для України
Російський Ростов опинився під атакою дронів (фото, відео)
Російський Ростов опинився під атакою дронів (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
15K
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
7723
Вбивство Парубія: з'явилася нова інформація про підозрюваного
6890
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
5453
Легендарний Іван Марчук повернувся до Києва і відвідав унікальну виставку своїх картин (фото)

Новини

Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua