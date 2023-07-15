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Палата представників США схвалила оборонний бюджет-2024: що отримає Україна

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Палата представників США схвалила оборонний бюджет-2024: що отримає Україна
219 конгресменів підтримали законопроєкт про оборонні витрати у 2024 році
фото з відкритих джерел

Республіканці вимагали скоротити або взагалі припинити допомогу Україні

У п'ятницю, 14 липня, Палата представників Конгресу США (нижня палата парламенту) схвалила свій законопроєкт про оборонні витрати у 2024 році на загальну суму $886 млрд. Серед іншого він передбачає виділення $300 млн на військову допомогу Україні. Про це повідомляє Reuters.

Ухвалення законопроєкту про національну оборону (NDAA) підтримали 219 конгресменів, «проти» проголосували 210. 

Законопроєкт передбачає підвищення зарплати для військовослужбовців, ініціативи з протидії Китаю та додаткові $300 млн на підтримку України. Це на $500 млн менше, ніж було виділено торік в рамках оборонного бюджету США.

Також законопроєкт закликає продовжити дію закону про ленд-ліз для України як мінімум ще на один рік - до кінця 2024 року. Під час розгляду документу було відхилено п’ять поправок, які вимагали скоротити або взагалі припинити допомогу Україні, зазначає «Голос Америки». Зокрема, не набрала голосів поправка республіканки Марджорі Тейлор Грін, яка вимагала прибрати $300 млн для України із оборонного бюджету. Також провалилася поправка республіканця Метта Гетца, який вимагав відмінити всю безпекову допомогу Україні.

При цьому республіканцям вдалось домогтись затвердження низки пропозицій, з якими категорично не погоджуються демократи. Зокрема, щодо скасування політики міністерства оборони США (Пентагону) щодо відшкодування витрат військовослужбовцям, які їдуть робити аборт в штат, де це дозволено. Палата представників також підтримала заборону для Пентагону оплачувати операції військовослужбовцям зі зміни статі та гормональне лікування.

У США Пентагон складає план витрат у сфері оборони, а потім Палата Представників та верхня палата Конгресу створюють власні законопроєкти оборонного бюджету. Згодом дві палати знаходять компроміс і виносять остаточний документ на голосування.

Розгляд проєкту оборонного бюджету в Сенаті, де демократи мають більшість, заплановано на 18 липня.

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Теги: США Пентагон Україна війна бюджет

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