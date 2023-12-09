The New York Times пояснила, чому європейські політики бояться перемоги Трампа

В Європі бояться, що Трамп виведе США з НАТО і розвалить Альянс

NYT стверджує, що європейські посли та представники аналітичних центрів «здійснювали паломництва» до соратників Трампа

Уряди європейських країн серйозно занепокоєні тим, що Дональд Трамп в разі повернення у Білий дім не тільки остаточно зупинить допомогу Україні, але також може свідомо розвалити НАТО. Про це низка європейських дипломатів та посадовців розповіли The New York Times на умовах анонімності.

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Видання зазначає, що протягом усього часу існування Північноатлантичного альянсу як «республіканські», так і «демократичні» президенти США бачили в цій організації інструмент примноження сили та впливу Америки на світовій арені.

Однак Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що він бачить НАТО лише як чорну діру, через яку європейці витягують американські ресурси. І цієї думки Трамп дотримується вже понад два десятиліття.

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Уже ставши президентом, він неодноразово погрожував виходом США з альянсу, якщо Європа не збільшить свої видатки на оборону. У новій передвиборчій кампанії, що зараз набирає обертів, Трамп поки що дуже мало говорив про свої наміри. Однак його офіційний передвиборчий вебсайт містить наступне речення:

«Ми повинні завершити процес, який ми розпочали за моєї адміністрації, фундаментально переоцінивши мету та місію НАТО».

При цьому і сам Трамп, і його соратники відмовляються розкривати конкретний зміст цієї фрази. Європейські союзники США занепокоєні цією обставиною.

NYT стверджує, що європейські посли та представники аналітичних центрів «здійснювали паломництва» до соратників Трампа, щоб дізнатися про його наміри. Джерела стверджують, що принаймні один іноземний дипломат – посол Фінляндії Мікко Хаутала – контактував безпосередньо з Трампом і обговорював з ним тему НАТО.

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Як розповіли NYT понад півдюжини нинішніх і колишніх європейських дипломатів, в урядах їхніх країн піднімається тривога, що повернення Трампа може означати не просто відмову від України, але й ширший відступ Америки з європейського континенту та розпад Північноатлантичного альянсу.

«У Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО. Це було б величезним стратегічним та історичним провалом з боку нашої нації», – сказав колишній головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО, відставний американський генерал Джеймс Г. Ставрідіс.

Інтерв’ю з нинішніми та колишніми дипломатами виявили, що європейські посадовці здебільшого не знають, як поводитися з Трампом, окрім повернення до попередньої гри лестощів. Очікується, що менші країни, які більше бояться нападу Росії, намагатимуться купити милість Трампа, збільшуючи свої замовлення на американську зброю або – як це зробила Польща під час його президентства – виконуючи грандіозні акти лестощів, зокрема пропонуючи назвати військову базу Форт Трамп в обмін на постійну присутність американців там.

Як зазначає NYT, на поточному етапі передвиборчої кампанії Трамп зосереджений на кримінальних справах проти нього та на перемозі над своїми конкурентами-республіканцями на первинних виборах. Тож він рідко говорить про НАТО, навіть приватно.

Серед тих сумнівів, що вирують, можна сказати одне: перша сфера, де потенційне повернення пана Трампа в Білий дім у 2025 році може спровокувати зовнішньополітичну кризу, – це Україна та альянс західних демократій, які підтримують її захист від вторгнення Росії», – пише видання.

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Експомічниця генсека НАТО Камілла Гранд висловила думку, що Європа робитиме висновки з того, як саме вчинить Трамп з Україною після повернення в Білий дім. Втім є думки, що Трамп просто блефує, прагнучи змусити європейців більше вкладатися у власну оборону.

«Він не збирається цього робити (виходити з НАТО, – ред.). Але те, що він зробить, це змусить людей платити більше, і я думаю, що це буде приємна новина для багатьох людей», – переконаний сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Такої ж думки дотримується і останній радник з національної безпеки при Трампі-президентові Роберт О’Браєн.

Але Джон Болтон, консервативний «яструб», який обіймав посаду радника з національної безпеки з 2018 по 2019 рік, написав у своїх мемуарах, що Трампа доводилося неодноразово відмовляти від виходу з НАТО. В інтерв’ю Болтон сказав, що «у мене немає жодних сумнівів», що на другому терміні Трамп виведе Сполучені Штати з НАТО.

З юридичної точки зору питання про те, чи міг Трамп в односторонньому порядку вивести Сполучені Штати з НАТО, ймовірно, буде оскарженим. Конституція вимагає згоди Сенату для ратифікації договору, але опускає процедури його анулювання. Це призвело до дебатів щодо того, чи можуть президенти робити це самостійно чи їм потрібен дозвіл законодавців. Є лише кілька судових прецедентів щодо цього питання, жоден не є остаточним.

Утім, європейські дипломати кажуть, що навіть невдала спроба Трампа вивести США з НАТО може настільки підірвати довіру до надійності Альянсу як гаранта безпеки Європи, що він перестане бути фактором стримування для Росії.

Як повідомлялося, рейтинг чинного президента США Джо Байдена впав до найнижчого рівня за весь період його президентства.

Раніше The Economist назвав Трампа найбільшою загрозою для світу.

До слова, Байден висловив своє бачення щодо шансів колишнього лідера США, Дональда Трампа на прийдешніх виборах.