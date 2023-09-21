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Пісторіус заявив, що Німеччина не відмовляється від передачі Україні ракет Taurus

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пісторіус заявив, що Німеччина не відмовляється від передачі Україні ракет Taurus
Німеччина чекає від Києва зобов'язання не використовувати ракети Taurus за межами території України
фото з відкритих джерел

Пісторіус заявив, що для схвалення рішення про передачу ракет Taurus поки що не пройдені всі необхідні процедури

Німеччина не відмовила Україні в крилатих ракетах великої дальності Taurus, втім для схвалення рішення поки що не пройдені всі необхідні процедури. Про це заявив міністр оборони Німеччини Бориса Пісторіуса в його спільному інтерв'ю з французьким колегою Себастьєном Лекорню виданню Le Monde.

«Ні, ми не відмовляємося від крилатих ракет. Ми розглядаємо запит та його наслідки. Наприклад, необхідно враховувати юридичні чи технічні аспекти. Я знаю, що для цього потрібен час… Наш обов'язок – ретельно розглянути всі питання», – сказав Пісторіус, додавши, що усвідомлює, яку користь вони можуть дати українським воїнам.

Пісторіус відзначив, що Taurus є системами дуже великої дальності. Відповідаючи на питання, чи не вистачає Німеччині зобов’язання Києва не використовувати ці ракети за межами території України, міністр оборони пояснив, що «зобов’язання, звісно, дуже важливе, але це не єдиний фактор перевірки».

Зазначимо, раніше міністр оборони Німеччини заявив, що рішення про постачання Україні крилатих ракет Taurus Німеччина може ухвалити протягом «одного-двох тижнів».

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про надання нового пакету військової допомоги для України на суму €400 млн. Німеччина також передасть броньовані автомобілі, системи розмінування, зимовий одяг і генератори.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Кличко у Берліні закликав Шольца якнайшвидше надати ракети Taurus Україні. Також Німецькі депутати написали листа Шольцу з вимогою передати Україні ракети Taurus.

Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед засіданням Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн підтвердив, що Берлін поки не ухвалив рішення про надання Києву далекобійних ракет Taurus.

Теги: ракета Німеччина війна

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