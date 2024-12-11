Трамп хоче прилаштувати у політику свою невістку
Трамп хоче призначити свою невістку сенатором від Флориди
Обраний президент США Дональд Трамп просить губернатора Флориди Рона Десантіса призначити свою невістку Лару Трамп сенатором штату замість кандидата на посаду державного секретаря Сполучених Штатів Марка Рубіо. Про це повідомляє телеканал Fox News.
Fox News повідомляє, що якщо Рубіо призначать наступним держсекретарем, його наступник буде працювати в сенаті протягом двох років.
Раніше невістка Трампа заявила, що розглядає можливість зайняти місце в сенаті, і планує оголосити про звільнення з посади співголови національного комітету Республіканської партії наступних зборах.
І це не єдиний родич Трампа який буде у формувати політику США найближчим часом. Приміром зять республіканця Джаред Кушнер відіграватиме ключову роль у політиці Вашингтона на Близькому Сході, але при цьому він навряд чи отримає офіційну посаду
До слова, колишній сенатор від Джорджії та бізнесмен Девід Пердью може стати новим послом США в Китаї. Президент-елект Дональд Трамп заявив, що Пердью допоможе налагоджувати відносини з Пекіном на тлі торговельних суперечок і загострення конкуренції між двома найпотужнішими економіками світу.
Нагадаємо, обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп також призначив генерала у відставці Кіта Келлога помічником президента і спеціальним посланником з питань України та РФ. Натомість речниця перехідної адміністрації Керолайн Лівітт відмовилася коментувати можливий вибір Келлога. Вона заявила, що кадрові рішення «і далі оголошуватимуться, коли вони будуть ухвалені».
Згодом Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп номінував на пост спецпредставника США по Україні, заявив, що готовий забезпечити «мир через силу».
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