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Трамп хоче прилаштувати у політику свою невістку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп хоче прилаштувати у політику свою невістку
Лара Трамп може отримати місце у політиці
фото із відкритих джерел

Трамп хоче призначити свою невістку сенатором від Флориди

Обраний президент США Дональд Трамп просить губернатора Флориди Рона Десантіса призначити свою невістку Лару Трамп сенатором штату замість кандидата на посаду державного секретаря Сполучених Штатів Марка Рубіо. Про це повідомляє телеканал Fox News.

Fox News повідомляє, що якщо Рубіо призначать наступним держсекретарем, його наступник буде працювати в сенаті протягом двох років.

Раніше невістка Трампа заявила, що розглядає можливість зайняти місце в сенаті, і  планує оголосити про звільнення з посади співголови національного комітету Республіканської партії наступних зборах.

Лара Трамп, дружина середнього сина Трампа Еріка, останні місяці невпинно агітувала за свого свекра. Вона очолила «Тур з розширення прав та можливостей жінок» і подорожувала США з групою одягнених у червоне вбрання жінок, щоб завоювати голоси жіночої частини консерваторів. У березні її було призначено співголовою Республіканської партії (RDC). Її головне завдання полягало у тому, щоб повністю переорієнтувати партійний апарат на Трампа. Вона була вірним прихильником політичної кар'єри свого свекра з часів його першої передвиборчої кампанії у 2016 році. Її кар'єра не завжди була зосереджена на політиці. Лара вивчала комунікації в університеті штату Північна Кароліна. Потім пробувала себе як персональна тренерка, барменка і офіціантка, після чого переїхала до Нью-Йорка, щоб здобути професію кондитера. Згодом працювала продюсеркою на телеканалі CBS.

І це не єдиний родич Трампа який буде у формувати політику США найближчим часом. Приміром зять республіканця Джаред Кушнер відіграватиме ключову роль у політиці Вашингтона на Близькому Сході, але при цьому він навряд чи отримає офіційну посаду

До слова, колишній сенатор від Джорджії та бізнесмен Девід Пердью може стати новим послом США в Китаї. Президент-елект Дональд Трамп заявив, що Пердью допоможе налагоджувати відносини з Пекіном на тлі торговельних суперечок і загострення конкуренції між двома найпотужнішими економіками світу.

Нагадаємо, обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп також призначив генерала у відставці Кіта Келлога помічником президента і спеціальним посланником з питань України та РФ. Натомість речниця перехідної адміністрації Керолайн Лівітт відмовилася коментувати можливий вибір Келлога. Вона заявила, що кадрові рішення «і далі оголошуватимуться, коли вони будуть ухвалені».

Згодом Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп номінував на пост спецпредставника США по Україні, заявив, що готовий забезпечити «мир через силу». 

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Теги: США Дональд Трамп політика президент жінка бізнесмен

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