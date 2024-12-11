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Китай почав найбільші за тридцять років військові навчання

Ірина Бура
glavcom.ua
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Китай почав найбільші за тридцять років військові навчання
Китайські військові поки що не коментують та не підтверджують, що проводять будь-які навчання
фото ілюстративне з відкритих джерел

Тайванські військові були підняті по тривозі у понеділок, 9 грудня, після повідомлення про те, що Китай зарезервував повітряний простір

Міністерство оборони Тайваню заявило, що Китай розгортає свій найбільший військово-морський флот у регіональних водах за майже три десятиліття. Про це пише Reuters.

Речник Міністерства оборони Тайваню Сунь Ліфан на прес-конференції у вівторок заявив, що масштаб нинішнього розгортання китайських Військово-морських сил у районі від південних японських островів до Південно-Китайського моря є найбільшим відтоді, як Пекін проводив військові навчання довкола Тайваню напередодні президентських виборів 1996 року.

Китайські військові поки що не коментують та не підтверджують, що проводять будь-які навчання.

Початок Китаєм таких навчань було очікуваним і стало приводом висловити своє незадоволення тихоокеанським турне президента Лай Чин Те. Воно завершилося в п'ятницю і включало зупинки на Гаваях і американській території Гуам.

Тайванські військові були підняті по тривозі у понеділок, 9 грудня, після повідомлення про те, що Китай зарезервував повітряний простір та розгорнув кораблі Військово-морського флоту і берегової охорони.

«Ці навчання є найбільшими, порівняно з попередніми чотирма. Незалежно від того, чи оголошували вони про навчання, вони становлять для нас велику загрозу», – сказав Сун.

Як заявив старший офіцер розвідки міністерства Сьє Джі Шенг, досі не було навчань із бойовою стрільбою в семи зарезервованих зонах повітряного простору Китаю, дві з яких розташовані у Тайванській протоці. Однак за останню добу на північ від Тайваню спостерігалося істотне посилення китайської активності.

Джерело Reuters в органах безпеки Тайваню зазначило, що кількість кораблів китайського флоту та берегової охорони в регіоні, залишається на рівні близько 90 та викликає велике занепокоєння. Джерело також додало, що Китай націлився і на інші країни регіону, а не лише на Тайвань.

Сьє зазначив, що розгортання Китаю в Першому острівному ланцюзі, що простягається від Японії через Тайвань, Філіппіни і далі до Борнео, огороджуючи прибережні моря Китаю, має на меті відгородити територію, щоб запобігти втручанню іноземних сил.

Також у міністерстві також зазначили, що військово-морські сили Китаю будують дві стіни в Тихому океані: одну на східному кінці ідентифікаційної зони протиповітряної оборони Тайваню, а іншу – далі в Тихому океані.

«Цими двома стінами вони посилають дуже простий сигнал: вони намагаються зробити Тайванську протоку внутрішнім морем Китаю», – сказав Сьє Джі Шенг.

Міноборони Тайваню виявило 47 військових літаків, які здійснювали польоти навколо острова впродовж останніх 24 годин, а також 12 військово-морських кораблів і дев'ять кораблів берегової охорони.

Як повідомило виданню високопоставлене джерело в органах безпеки Тайваню, китайські літаки імітували атаки на іноземні військово-морські кораблі та відпрацьовували збиття військових і цивільних літаків.

Зазначимо, Тайвань та материковий Китай розділилися у 1949 році під час громадянської війни. Китайський уряд дотримується принципу одного Китаю і виступає проти незалежності Тайваню, вважаючи острів своєю територією. Однак Тайвань категорично заперечує модель «одна країна – дві системи», яку з 1980-х просуває Пекін. Тайвань підтримують США: у Вашингтоні визнають суверенітет Китаю над островом, але вважають статус Тайваню неврегульованим. США постачають острову зброю та військове обладнання. Захистити Тайвань у разі нападу Китаю неодноразово обіцяв американський президент Джо Байден.

Нагадаємо, народно-визвольна армія Китаю (НОАК) розпочала навчання навколо Тайваню, під час яких Пекін відпрацює блокаду півострова. 

До слова, збройні сили Китаю, Народно-визвольна армія, розпочали чергові військові навчання біля Тайваню 14 жовтня. Пекін називає ці дії попередженням щодо «сепаратистських тенденцій» влади острова.

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Теги: армія Тайвань президент модель навчання Філіппіни військові військові навчання Китай суверенітет

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