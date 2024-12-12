Головна Світ Політика
search button user button menu button

Держсекретар США прибув до Туреччини: обговорюватиме падіння режиму Асада

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Держсекретар США прибув до Туреччини: обговорюватиме падіння режиму Асада
Блінкен вже у Туреччині
фото: АА

Блінкен зустрінеться з міністром Фіданом у п'ятницю

Сьогодні, 12 грудня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до столиці Туреччини Анкари, щоб зустрітися з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Про це повідомляє АА.

В аеропорту Блінкена зустрів посол Ахмет Джеміль Міроглу, генеральний директор Департаменту протоколу МЗС Туреччини, Майкл Голдман, тимчасовий повірений у справах посольства США в Анкарі, а також кілька інших посадовців.

Очікується, що Блінкен, який відвідав Йорданію перед прибуттям до Туреччини, зустрінеться з міністром Фіданом у п'ятницю.

Зазначається, що візит Блінкена буде зосереджений на процесі переходу влади після падіння режиму Башара Асада в Сирії, а також на можливій угоді про припинення вогню в Газі, згідно із заявою Державного департаменту США.

Нагадаємо, що Сполучені Штати підтримають нових сирійських лідерів, якщо вони створять інклюзивний уряд, який «уникатиме використання Сирії як бази для тероризму та не створюватимуть загрозу для своїх сусідів», а також поважатиме міжнародне право і права меншин. Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

Зауважимо, що у Сирії повстанці захопили Дамаск і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін відмовився направити сирійських найманців з тимчасово окупованих територій України на допомогу регулярній армії Башара Асада. Це призвело до втрати диктатором контролю над Сирією.

Раніше стало відомо, що нову конституцію Сирії буде підготовлено протягом шести місяців, весь перехідний процес буде завершено за 18 місяців.

До слова, США задумалися про виключення угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ») зі списку терористичних організацій. Бійці «ХТШ» очолили повалення режиму Башара Асада в Сирії Сирійська опозиція ввійшла в столицю Дамаск і скинула режим Асада.

Читайте також:

Теги: Туреччина Ентоні Блінкен США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Список осіб, яких торкнулися візові обмеження, не зазначається
США запровадили санкції проти чиновників із РФ за причетність до «виборів» на окупованих територіях
10 грудня, 07:06
Сполучені Штати застосували стратегічні бомбардувальники B-52, винищувачі F-15 та штурмовики A-10
США понад 75 разів вдарили по базах ІДІЛ у Сирії
9 грудня, 08:39
Раніше Петер Сійярто заявив, що запроваджені США санкції проти «Газпромбанку» ставлять під загрозу енергетичну безпеку деяких країн Центральної Європи
Угорщина слідом за Туреччиною просить США зняти з Газпромбанку частину санкцій
4 грудня, 19:29
«Затягування часу грає на користь Путіну»
Путін вичерпав всі ресурси. Переговори вже почалися
2 грудня, 10:14
Китайський експорт стрімко зростає, оскільки компанії остарігаються нових мит Трампа
Через погрози Трампа американські компанії поспіхом нарощують виробництво в Китаї
27 листопада, 14:05
ВООЗ може втратити свого головного донора в особі США
ВООЗ може втратити чверть свого бюджету через Трампа – Politico
27 листопада, 12:03
Трамп визначився із людиною на посаду прессекретаря Білого дому
Трамп визначився із кандидатом на посаду прессекретаря Білого дому
16 листопада, 03:55
Держдеп США повідомив, що Україні поки не дозволять бити по РФ
США все ще не підтримують далекобійні удари України по РФ – Держдеп
14 листопада, 23:09
Трамп любить оточувати себе зовні привабливи людьми
Спортсменка, красуня і республіканка. Трамп обрав собі прессекретарку
14 листопада, 21:05

Політика

Байден планує обговорити питання України з лідерами G7
Байден планує обговорити питання України з лідерами G7
Сибіга і шестеро європейських глав МЗС ухвалили Берлінську декларацію
Сибіга і шестеро європейських глав МЗС ухвалили Берлінську декларацію
Держсекретар США прибув до Туреччини: обговорюватиме падіння режиму Асада
Держсекретар США прибув до Туреччини: обговорюватиме падіння режиму Асада
Байден зробив найбільший одноденний акт помилування за історію США
Байден зробив найбільший одноденний акт помилування за історію США
Кремль повідомив, чи отримав Путін запрошення на інавгурацію Трампа
Кремль повідомив, чи отримав Путін запрошення на інавгурацію Трампа
Трамп виступив проти ударів ЗСУ далекобійною зброєю по території РФ
Трамп виступив проти ударів ЗСУ далекобійною зброєю по території РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 грудня: ситуація на фронті
59K
Сі Цзіньпін вказав Кремлю на необхідність «розрядки» у війні проти України
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 грудня 2024
22K
«Ображений хлопчик». Пресофіцерка 47 ОМБр відреагувала на заяву Маркуса про конфлікт із Шаламагою
17K
З ким спілкувалася Крупа і що знайдено в її айфоні? Деталі скандального розслідування
16K
Змова найбільших банків. До чого готуватися українцям

Новини

Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Сьогодні, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Сьогодні, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
Вчора, 13:00
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
Вчора, 12:54

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua