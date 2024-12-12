Блінкен зустрінеться з міністром Фіданом у п'ятницю

Сьогодні, 12 грудня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до столиці Туреччини Анкари, щоб зустрітися з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Про це повідомляє АА.

В аеропорту Блінкена зустрів посол Ахмет Джеміль Міроглу, генеральний директор Департаменту протоколу МЗС Туреччини, Майкл Голдман, тимчасовий повірений у справах посольства США в Анкарі, а також кілька інших посадовців.

Очікується, що Блінкен, який відвідав Йорданію перед прибуттям до Туреччини, зустрінеться з міністром Фіданом у п'ятницю.

Зазначається, що візит Блінкена буде зосереджений на процесі переходу влади після падіння режиму Башара Асада в Сирії, а також на можливій угоді про припинення вогню в Газі, згідно із заявою Державного департаменту США.

Нагадаємо, що Сполучені Штати підтримають нових сирійських лідерів, якщо вони створять інклюзивний уряд, який «уникатиме використання Сирії як бази для тероризму та не створюватимуть загрозу для своїх сусідів», а також поважатиме міжнародне право і права меншин. Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

Зауважимо, що у Сирії повстанці захопили Дамаск і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін відмовився направити сирійських найманців з тимчасово окупованих територій України на допомогу регулярній армії Башара Асада. Це призвело до втрати диктатором контролю над Сирією.

Раніше стало відомо, що нову конституцію Сирії буде підготовлено протягом шести місяців, весь перехідний процес буде завершено за 18 місяців.

До слова, США задумалися про виключення угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ») зі списку терористичних організацій. Бійці «ХТШ» очолили повалення режиму Башара Асада в Сирії Сирійська опозиція ввійшла в столицю Дамаск і скинула режим Асада.