Токаєв підписав нову Конституцію Казахстану

Ростислав Вонс
Зміни торкнулися близько 84% тексту основного закону Казахстану
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав нову Конституцію, яка набере чинності 1 липня цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Адміністрацію президента Казахстану.

Токаєв представив параметри конституційної реформи 20 січня 2026 року. Вже наступного дня його указом була створена конституційна комісія, до якої увійшли 130 осіб – депутати, чиновники, юристи. Після шести засідань комісія заявила, що країні потрібна нова Конституція, а 12 лютого влада представила проєкт документа. 15 березня в Казахстані відбувся референдум щодо проєкту нової Конституції.

17 березня Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати голосування, згідно з якими проєкт нового основного закону підтримали 87,15% тих, хто голосував.

Президент Казахстану також підписав указ про заходи щодо реалізації Конституції, яка передбачає підготовку нових законів. Токаєв під час церемонії підписання заявив, що новий основний закон має «історичне значення».

Оригінал Конституції 1995 року планують здати до архіву. Уряду доручено до 7 квітня затвердити план просування нової Конституції. 15 березня стане новим Днем Конституції (з 1996 року він відзначався 30 серпня).

Одним з основних нововведень нової Конституції є перетворення парламенту з двопалатного на однопалатний і перейменування його на Курултай. Курултай складатиметься зі 145 членів, які обираються на п’ятирічний термін за пропорційною системою, тобто за партійними списками. Критики вважають, що громадяни, які не перебувають у партіях, не зможуть балотуватися в депутати і нагадують, що опозиційні об’єднання роками не можуть домогтися реєстрації партії в міністерстві юстиції.

Основний закон також наділяє президента повноваженнями самостійно, без участі парламенту, призначати генпрокурора, голів Конституційного та Верховного судів, Нацбанку, голову Комітету нацбезпеки, нині ці призначення вимагають згоди Сенату, який за новим проєктом скасовується.

Окрім того, за новою Конституцією створюється інститут віцепрезидента. Людина на цю посаду не обирається, а призначається президентом за згодою Курултаю. У разі дострокового складання президентом повноважень або його смерті віцепрезидент стає виконувачем обов’язків президента.

До слова, у Казахстані поступово відмовляються від російської мови. Зокрема, уряд хоче змінити статус російської мови Росії на території Казахстану.

