У Казахстані розбився винищувач Су-30СМ

Екіпаж літака встиг катапультуватися

У Казахстані у Карагандинській області 25 лютого під час виконання планових навчально-тренувальних польотів зазнав аварії винищувач Су-30СМ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони країни.

За даними відомства, екіпаж літака катапультувався, льотчики вижили. Загрози для населення та об'єктів інфраструктури немає.

Міноборони Казахстану створило комісію для встановлення причин і обставин події на чолі з начальником департаменту безпеки польотів. За результатами розслідування буде надано правову оцінку та прийнято процесуальне рішення.

Су-30СМ (серійний модернізований) – це двомісний багатоцільовий важкий винищувач четвертого покоління, створений на базі експортної версії Су-30МКІ. Він відрізняється надманевреністю завдяки двигунам з керованим вектором тяги та передньому горизонтальному оперенню.

Нагадаємо, у турецькому місті Баликесір військовий винищувач F-16 зазнав катастрофи під час планового тренувального польоту. Літак упав у районі автодороги «Бурса – Ізмір» близько першої години ночі, після чого на місці спалахнула масштабна пожежа.

Уламки літака розлетілися на значну відстань. На місці працюють рятувальні служби, пожежники та правоохоронці. Розпочато офіційне розслідування причин катастрофи.

До слова, на одному з найбільших авіаційних заходів світу – авіашоу в Дубаї – сталася трагедія: індійський винищувач HAL Tejas розбився просто під час польоту перед глядачами. Пілот загинув.