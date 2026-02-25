Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Казахстані розбився винищувач Су-30СМ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Казахстані розбився винищувач Су-30СМ
Міноборони Казахстану розслідує причини інциденту
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Екіпаж літака встиг катапультуватися

У Казахстані у Карагандинській області 25 лютого під час виконання планових навчально-тренувальних польотів зазнав аварії винищувач Су-30СМ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони країни.

За даними відомства, екіпаж літака катапультувався, льотчики вижили. Загрози для населення та об'єктів інфраструктури немає.

Міноборони Казахстану створило комісію для встановлення причин і обставин події на чолі з начальником департаменту безпеки польотів. За результатами розслідування буде надано правову оцінку та прийнято процесуальне рішення.

Су-30СМ (серійний модернізований) – це двомісний багатоцільовий важкий винищувач четвертого покоління, створений на базі експортної версії Су-30МКІ. Він відрізняється надманевреністю завдяки двигунам з керованим вектором тяги та передньому горизонтальному оперенню.

Нагадаємо, у турецькому місті Баликесір військовий винищувач F-16 зазнав катастрофи під час планового тренувального польоту. Літак упав у районі автодороги «Бурса – Ізмір» близько першої години ночі, після чого на місці спалахнула масштабна пожежа.

Уламки літака розлетілися на значну відстань. На місці працюють рятувальні служби, пожежники та правоохоронці. Розпочато офіційне розслідування причин катастрофи.

До слова, на одному з найбільших авіаційних заходів світу – авіашоу в Дубаї – сталася трагедія: індійський винищувач HAL Tejas розбився просто під час польоту перед глядачами. Пілот загинув.

Читайте також:

Теги: винищувач Казахстан авіакатастрофа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Туреччині розбився винищувач F-16: пілот загинув
У Туреччині розбився винищувач F-16: пілот загинув
Сьогодні, 03:25
Вертоліт вилетів з лісозаготівельної ділянки за 130 км від села Амаранка
Зникнення гелікоптера в РФ та катастрофа військового літака в Ірані: що відомо
20 лютого, 07:14
Казахстану поступово зменшує вплив РФ на життя країни
Уряд Казахстану планує відмовитися від російської мови
11 лютого, 19:26
Точна причина аварії наразі розслідується
У Південній Кореї розбився військовий гелікоптер: є загиблі
9 лютого, 11:19
Пеллегріні відкинув твердження попередньої урядової коаліції про те, що словацькі винищувачі МіГ-29 були лише купою брухту, і заявив, що сам випробував політ на літаках
Президент Словаччини висловився про передачу МіГ-29 Україні
8 лютого, 10:59
Атака на Вільнянськ, заяви Рубіо, авіакатастрофа у Колумбії: головне за ніч
Атака на Вільнянськ, заяви Рубіо, авіакатастрофа у Колумбії: головне за ніч
29 сiчня, 05:52
Усього на борту перебувало 15 людей, на жаль, ніхто не вижив
Авіакатастрофа в Колумбії: 13 пасажирів та члени екіпажу загинули
29 сiчня, 00:50
Федоров розповів, що Україна узгодила з Францією передачу літаків та ракет
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
28 сiчня, 10:00
Федоров подякував Франції за готовність уже найближчим часом передати додаткові ракети французького виробництва
Винищувачі та ракети для ППО. Федоров розповів про нову допомогу від Франції
27 сiчня, 22:52

Політика

Трамп гадки не має, що насправді хоче Путін – The Telegraph
Трамп гадки не має, що насправді хоче Путін – The Telegraph
У Казахстані розбився винищувач Су-30СМ
У Казахстані розбився винищувач Су-30СМ
Кремль може влаштувати радіологічну катастрофу для зупинки українського контрнаступу – звіт ISW
Кремль може влаштувати радіологічну катастрофу для зупинки українського контрнаступу – звіт ISW
Резолюція ООН про підтримку миру в Україні. Келлог розкритикував позицію США
Резолюція ООН про підтримку миру в Україні. Келлог розкритикував позицію США
Смоленська область приймає дрони: палає завод азотних добрив
Смоленська область приймає дрони: палає завод азотних добрив
Небензя шокував Радбез ООН несподіваним зізнанням про своє походження
Небензя шокував Радбез ООН несподіваним зізнанням про своє походження

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua