«Нічого про Україну без України». Лідери ЄС про мирний план США

«Ми обговорили поточну ситуацію і чітко усвідомили, що без України нічого не повинно бути про Україну»

Голова Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели розмову з президентом України Володимиром Зеленським про мирний план США щодо російсько-української війни та повідомили про результати переговорів, пише «Главком».

«З першого дня Європа підтримує Україну перед обличчям російської агресії. Ми працюємо над справедливим та стійким миром з Україною та для України разом з нашими друзями та партнерами. Сьогодні ми обговорили поточну ситуацію і чітко усвідомили, що без України нічого не повинно бути про Україну. Як наступні кроки, європейські лідери зустрінуться завтра на полях саміту G20, а потім в Анголі на зустрічі ЄС-АС», – написали лідери ЄС.

Володимир Зеленський розповів про пропозиції американської сторони для закінчення війни та контакти з партнерами у Європі та США.

«Ми всі цінуємо бажання Америки та Президента Трампа закінчити цю війну й працюємо в тісній координації, щоб це був спільний, узгоджений план. Найближчими днями заплановано вже багато зустрічей і телефонних дзвінків. Команди України, США та Європи працюватимуть разом. Дякую за підтримку та готовність працювати скоординовано й конструктивно!», – написав у соціальній мережі президент України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.

Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку, передає «Главком».

Трамп сказав, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план.

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.