Борис Джонсон розкритикував мирний план Трампа

Колишній прем’єр Британії заявив, що положення мирного плану США про військову «кастрацію» України є подарунком для Путіна

Мирний план Дональда Трампа – це нічим не обгрунтований примус України до капітуляції. Зважаючи на стратегічну ситуацію у війні, американську пропозицію можна пояснити хіба що некомпетентністю керівництва США. Як інформує «Главком», про це в авторській статті для Daily Mail пише колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Він зазначає, що Путін, ймовірно, зараз сидить в одному зі своїх числених палаців, дивиться новини по телевізору і «мимоволі посміхається некомпетентності своїх супротивників, приголомшливій слабкості Заходу».

Джонсон наголошує, що за чотири роки війни Росія втратила понад мільйон солдатів загиблими і пораненими, але так і не змогла захопити істотно більше тих 20% території України, які вона контролювала на початку війни. Також він згадує кризу в російській економіці. І ось на тлі такої ситуації США викочують «мирний план», який наче від початку був написаний в Кремлі, зазначає політик.

«Це смішно. Так званий мирний план передбачає військову кастрацію України. Він вимагає російського вето щодо членства України в НАТО та російського контролю над допуском будь-яких іноземних військ на українську територію. У документі пропонується, щоб українці не лише відмовилися від будь-яких спроб повернути Крим чи Донбас, а й передали величезні ділянки території, які росіяни навіть не контролюють, включно із близько 250 000 українських мирних жителів», – обурюється Джонсон.

Колишній очільник британського уряду, який в минулому дуже хвалив Трампа, тепер називає його рішення «повною зрадою України», в яку «неможливо повірити».

«Якби в Києві були настільки божевільні, щоб погодитися на ці умови, то вони б стали маріонетками Москви, постійно наражаючись на третє вторгнення. Ви бачите, що це повна капітуляція так званих друзів України. Це Мюнхен», – пише Джонсон, відсилаючи до «Мюнхенської змови» 1938 року, за якою Британія і Франція віддали Німеччині шматок Чехословаччини.

Джонсон вважає недостатньо рішучими протести інших західних країн проти «мирного плану» Трампа. Включно із самою Британією.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Раніше The Wall Street Journal писав, що Україна нібито внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прессекретарки президента США Керолайн Лівітт, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров схвалив «більшу частину плану» на переговорах.

Тим часом секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що публікації у ЗМІ інформації про «погодження» чи «вилучення пунктів» з американського плану для завершення війни не відповідають дійсності.

До слова, Європейський Союз вважає оприлюднений план адміністрації президента США для зупинення війни в Україні «дуже поганим». Високопосадовець ЄС, знайомий з новою пропозицією США, заявив, що нова мирна угода, яку пропонує США, є лише переліком пунктів, які мають догодити та задовільнити російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.