Головна Світ Політика
search button user button menu button

Речник Держдепу США повідомив, чи брала Україна участь у розробці мирного плану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Речник Держдепу США повідомив, чи брала Україна участь у розробці мирного плану
За повідомленням Держдепу, над планом працювали три сторони: американська, українська та російська
фото: АР

Речник Держдепу запевнив, що українці брали участь у розробці мирного плану

Американський журналіст Нік Шіфрін поділився повідомленням про те, що мирний план США щодо України передбачає «список бажань росіян». Речник Державного департаменту Томмі Піготт заперечив цю інформацію та повідомив, що над планом працювали три сторони: американська, українська та російська, пише «Главком».

«Як послідовно стверджували держсекретар Рубіо та вся адміністрація, цей план був розроблений Сполученими Штатами за участю як росіян, так і українців», – написав він.

Речник Держдепу США повідомив, чи брала Україна участь у розробці мирного плану фото 1

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.

Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку.

Трамп сказав, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план. Пізніше він заявив, що мирний план, представлений Україні, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Росією. 

До слова, американські законодавці різного політичного спектра різко розкритикували так звану мирну угоду. За словами сенаторів та членів Конгресу, пропозиції, що передбачають значні поступки Києва на користь Москви, можуть поставити під загрозу національні інтереси США, підірвати безпеку союзників і стати подарунком для Володимира Путіна.

За повідомленням Spiegel, європейські партнери України підготували та передали Сполученим Штатам власну, перероблену версію американського 28-пунктного мирного плану. 

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Читайте також:

Теги: перемир'я переговори США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч Трампа і Сі відбудеться в південнокорейському місті Пусан
Білий дім повідомив, коли Трамп зустрінеться з Сі Цзіньпіном
23 жовтня, 21:26
Дмитрієв: Шоколадні цукерки у подарунок в рамках діалогу Росії та США
Представник РФ привіз до США шоколадні цукерки з цитатами Путіна
25 жовтня, 22:54
Українка Ірина Заруцька
У США новий вид метеликів назвали на честь загиблої українки Ірини Заруцької
26 жовтня, 07:59
Трамп найближчим часом зустрінеться з Сі
Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Сі
30 жовтня, 00:32
Серед виборців лише 2% опитаних бачать у Рубіо майбутнього президента США
Хто може стати президентом США замість Трампа: Рубіо назвав кандидата
7 листопада, 23:56
Морські дрони атакували російське місто Туапсе
Шатдаун у США завершується, вибухи у Росії: головне за ніч
10 листопада, 05:17
США скасували більшість санкцій проти Сирії
США скасували більшість санкцій проти Сирії
10 листопада, 23:38
Трамп: Нам необхідно розв'язати проблему Венесуели
Трамп не виключає військової операції у Венесуелі та готовий до розмови з Мадуро
18 листопада, 02:16
Кремль прокоментував можливі майбутні переговори з Києвом
Кремль звинуватив Україну у «небажанні продовжувати діалог»
20 листопада, 00:55

Політика

До завершення війни в Україні залишилося два метри – Келлог
До завершення війни в Україні залишилося два метри – Келлог
Лідери країн Північно-Балтійської вісімки заявили про беззаперечну підтримку України
Лідери країн Північно-Балтійської вісімки заявили про беззаперечну підтримку України
План Трампа ставить Україну перед жорстким вибором: аналітика АР
План Трампа ставить Україну перед жорстким вибором: аналітика АР
Трамп забезпечить Україні волю та суверенітет – сенатор Грем
Трамп забезпечить Україні волю та суверенітет – сенатор Грем
Хто підготував мирну пропозицію щодо України? Рубіо дав коротку відповідь
Хто підготував мирну пропозицію щодо України? Рубіо дав коротку відповідь
У Вашингтоні сотні людей вийшли на протест із вимогою імпічменту Трампа
У Вашингтоні сотні людей вийшли на протест із вимогою імпічменту Трампа

Новини

Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Вчора, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Вчора, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua