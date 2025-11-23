Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план під час особистої зустрічі – Reuters

Остаточні деталі можливого мирного договору ще обговорюються

Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп остаточно узгодять деталі мирного плану щодо припинення повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, під час їхньої особистої зустрічі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на американського посадовця, пише «Главком».

За даними джерела, дипломатичні зусилля для підготовки угоди активізовані, зокрема спеціальний посланник США Стів Віткофф та державний секретар Марко Рубіо прибули в неділю, 23 листопада, для участі у переговорах щодо завершення російського вторгнення.

Посадовець зазначив, що остаточні деталі можливого мирного договору ще обговорюються, і наразі жодне рішення не буде ухвалене до зустрічі президентів двох країн.

«Ми сподіваємося узгодити останні деталі... щоб укласти угоду, вигідну для них (України)», – сказав американський посадовець.

Підкреслюється, що процес вийде на фінальний етап лише після особистого діалогу лідерів. «Нічого не буде досягнуто, поки два президенти не зустрінуться», – додав він, маючи на увазі Трампа і Зеленського.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував початок зустрічі команд у Швейцарії, які працюватимуть над кроками для закінчення війни. Глава держави висловив надію на конструктивний діалог та позитивний результат.