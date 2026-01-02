Головна Світ Політика
США засудили військові навчання Китаю поблизу Тайваню

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
США засудили військові навчання Китаю поблизу Тайваню
Сполучені Штати Америки різко відреагували на масштабні військові маневри, які Китай розпочав біля Тайваню
фото: АР

Реакція США стала відповіддю на навчання Justice Mission 2025, які включали імітацію блокади портів Тайваню

Сполучені Штати Америки різко відреагували на масштабні військові маневри, які Китай розпочав біля Тайваню наприкінці грудня 2025 року. У Вашингтоні заявили, що такі дії загрожують стабільності в регіоні та провокують подальше зростання напруженості. Про це йдеться у заяві Державного департаменту США, пише «Главком».

Заступник речника Держдепу Томас Піготт підкреслив, що Пекін не має жодних виправдань для такої військової активності.

«Ми закликаємо Пекін проявити стриманість, припинити військовий тиск на Тайвань і натомість розпочати змістовний діалог», – йдеться в заяві.

Американська сторона також підтвердила відданість підтримці миру та стабільності в Тайванській протоці, виступивши проти будь-яких спроб односторонньої зміни статусу острова, особливо силовим шляхом.

Реакція США стала відповіддю на навчання Justice Mission 2025, які включали імітацію блокади портів Тайваню та моделювання ударів по морських цілях. Тайванські військові зафіксували понад 130 китайських літаків і 14 кораблів поблизу острова – рекордну кількість за останні роки. Частина з них перетинала умовну «серединну лінію» в протоці, яка раніше вважалася неофіційним кордоном.

Аналітики зазначають, що Пекін все частіше використовує тактику «сірої зони» – агресивні дії без формального оголошення війни, зокрема тиск, дезінформацію та кібератаки.

Раніше президент США Дональд Трамп применшив значення нових військових навчання Китаю біля Тайваню. Очільник Сполучених Штатів назвав їх рутинними, які Пекін проводить у регіоні вже багато років. 

США засудили військові навчання Китаю поблизу Тайваню
США засудили військові навчання Китаю поблизу Тайваню
