Газлайтинг від Путіна: Литва прокоментувала підсумки зустрічі на Алясці

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне відверто назвала Путіна військовим злочинцем і звинуватила у газлайтингу

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне звинуватила Путіна у «черговому газлайтингу та завуальованих погрозах», маючи на увазі, що російський диктатор застеріг Україну та Європу не «саботувати» прогрес, досягнутий на саміті. Про це пише «Главком» посилаючись на допис Шакалієне у соцмережі X.

«Немає угоди, доки не буде угоди», – каже президент Дональд Трамп після зустрічі з Путіним на американській землі. Справедлива заява. «Ми очікуємо, що Україна та Європа не намагатимуться саботувати переговори», – ще кілька газлайтингових та завуальованих погроз від Путіна», – написала Шакалієне.

Газлайтинг або ґазлайтинґ (англ. gaslighting) – форма психологічної маніпуляції, метою якої є змусити жертву сумніватися в адекватності свого сприйняття навколишньої дійсності, ставлячи під сумнів власну пам'ять та розсудливість.

«Воєнний злочинець Путін, який має звичку отруювати своїх критиків радіоактивними речовинами, звертається до президента США зі словами: «Дуже приємно бачити вас здоровим і живим», – заявила Шакалієне.

«Росія продовжує бомбардувати цивільне населення в Україні», – додала Шакалієне.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський різко засудив заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо України, які той озвучив на брифінгу для Дональда Трампа після саміту на Алясці. Ліпавський назвав слова Путіна «нонсенсом», підкресливши, що вони суперечать фактам і міжнародному праву.

А от Джон Болтон, колишній радник із національної безпеки президента США, заявив, що за підсумками зустрічі Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стало ясно, хто здобув перемогу.