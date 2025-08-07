Головна Світ Політика
РФ та США погодили зустріч Путіна та Трампа найближчими днями

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: АР

Місце проведення зустрічі диктатора та президента США вже узгоджено

Росія та США погодили домовленість про зустріч російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа найближчими днями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву помічника Путіна Юрія Ушакова.

Зазначається, що місце проведення зустрічі диктатора та президента США узгоджено, про нього оголосять пізніше. Водночас спецпредставник Стів Віткофф порушував ідею тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа і Зеленського, але Москва це залишила без коментарів.

Також помічник додав, що наступний тиждень було позначено як орієнтир для цієї зустрічі, але невідомо скільки днів займе підготовка.

Нагадаємо, 6 серпня диктатор Путін на спецпосланець Трампа Стів Віткофф провели переговори у Росії. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав зустріч «дуже продуктивною».

Тоді президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. Вона відбулася після візиту американського спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви.

Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо сказав, що поспілкувався зі спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом після його візиту до РФ. Згодом видання NYT повідомило, що Трамп хоче зустрітися з Путіним особисто вже наступного тижня. 

Читайте також:

