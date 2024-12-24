Данія посилює оборону Гренландії після заяв Трампа

Гренландія багата на корисні копалини й нафту, а також є місцем розташування великого американського космічного об'єкта

Уряд Данії вирішив значно збільшити оборонний бюджет для Гренландії, виділивши щонайменше $1,5 млрд. Це рішення було оголошено після того, як обраний президент США Дональд Трамп знову висловив бажання придбати цю арктичну територію. Про це повідомляє BBC.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен назвав момент ухвалення рішення «іронічним», адже лише напередодні Трамп заявив, що володіння Гренландією є «абсолютною необхідністю» для Сполучених Штатів.

Гренландія, яка є автономною територією Данії, має важливе стратегічне значення через своє розташування на найкоротшому маршруті до Європи. Крім того, острів багатий на корисні копалини й нафту, а також є місцем розташування великого американського космічного об'єкта.

Новий оборонний пакет передбачає придбання двох інспекційних кораблів, двох безпілотників дальнього радіуса дії та створення двох додаткових команд для собачих упряжок. Також планується розширити штат Арктичного командування в столиці Гренландії Нуук та модернізувати один із трьох головних цивільних аеропортів для обслуговування винищувачів F-35.

Точна сума фінансування не розголошується, однак данські медіа оцінюють її в межах 12-15 млрд крон (приблизно $1,6 млрд).

Нагадаємо, що у неділю, 22 грудня, Трамп знову заявив про наміри контролю США над Гренландією: «З метою національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю».

Згодом прем’єр-міністр Муте Егеде заявив, що Гренландію не можна придбати.