Прем'єр Гренландії відреагував на заяву Трампа щодо намірів привласнити острів

У неділю, 22 грудня, Трамп знову заявив про наміри контролю США над Гренландією

Трамп заявив, що вважає абсолютною необхідністю контроль США над Гренландією

Прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде відповів на заяву обраного президента США Дональда Трампа, який хоче переходу острова під контроль Сполучених Штатів. Про це повідомляє Reuters.

Трамп у Truth Social висловив думку, що контроль США над Гренландією вважає абсолютною необхідністю.

«Я радий оголосити, що Кена Хоурі обрано моїм послом Сполучених Штатів у Королівстві Данія. Кен – всесвітньо відомий підприємець, інвестор і державний службовець, який блискуче служив нашій країні під час мого першого терміну перебування на посаді посла США у Швеції, де він очолював зусилля з посилення оборони, безпеки та економічного співробітництва між нашими країнами», – написав новообраний президент США.

Під час своєї першої каденції Трамп заявляв, що розглядає можливість купівлі США Гренландії, і скасував державну поїздку до Данії після того, як данські чиновники заявили, що автономна територія, яка є частиною королівства, не продається.

У неділю, 22 грудня, Трамп знову заявив про наміри контролю США над Гренландією: «З метою національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю».

Прем’єр-міністр Муте Егеде заявив, що Гренландію не можна придбати.

«Гренландія – наша. Ми не продаємося і ніколи не будемо продаватися. Ми не повинні програти нашу довгу боротьбу за свободу», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Панамський канал повною мірою належить Панамі на підставі договору 1977 року. Про це заявив глава держави Хосе Рауль Муліно, коментуючи заяви обраного президента США Дональда Трампа про намір повернути канал в американську власність через високі тарифи на прохід Муліно. Муліно нагадав, що суверенність Панамського каналу не підлягає обговоренню. Коментуючи високі тарифи політик заявив, що це не через забаганки, а необхідність. Вони формуються з урахуванням ринкових умов, міжнародної конкуренції, експлуатаційних витрат та інших показників.

Водночас президент Колумбії вважає, що плани Трампа щодо Панамського каналу викличуть зростання міграції. Це може спровокувати зростання бідності в країнах Латинської Америки, а також призвести до серйозного збільшення кількості мігрантів, які прямують до США.

Як відомо, у 1903 році США уклали угоду з Колумбією, до складу якої входила Панама, про будівництво каналу. Коли Колумбія не ратифікувала угоду, США підтримали панамський рух за незалежність. Панама проголосила незалежність за підтримки США.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп звинуватив Панаму у нібито встановленні завищених зборів за користування Панамським каналом і попередив, що вимагатиме його повернення під контроль США, якщо країна не забезпечить належне управління. За його словами, до такого кроку влада вдасться при відмові від перегляду чинних умов її використання.