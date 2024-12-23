Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем'єр Гренландії відреагував на заяву Трампа щодо намірів привласнити острів

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єр Гренландії відреагував на заяву Трампа щодо намірів привласнити острів
У неділю, 22 грудня, Трамп знову заявив про наміри контролю США над Гренландією
фото: Reuters

Трамп заявив, що вважає абсолютною необхідністю контроль США над Гренландією 

Прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде відповів на заяву обраного президента США Дональда Трампа, який хоче переходу острова під контроль Сполучених Штатів. Про це повідомляє Reuters.

Трамп у Truth Social висловив думку, що контроль США над Гренландією вважає абсолютною необхідністю.

«Я радий оголосити, що Кена Хоурі обрано моїм послом Сполучених Штатів у Королівстві Данія. Кен – всесвітньо відомий підприємець, інвестор і державний службовець, який блискуче служив нашій країні під час мого першого терміну перебування на посаді посла США у Швеції, де він очолював зусилля з посилення оборони, безпеки та економічного співробітництва між нашими країнами», – написав новообраний президент США. 

Під час своєї першої каденції Трамп заявляв, що розглядає можливість купівлі США Гренландії, і скасував державну поїздку до Данії після того, як данські чиновники заявили, що автономна територія, яка є частиною королівства, не продається.

У неділю, 22 грудня, Трамп знову заявив про наміри контролю США над Гренландією: «З метою національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю». 

Прем’єр-міністр Муте Егеде заявив, що Гренландію не можна придбати.

«Гренландія – наша. Ми не продаємося і ніколи не будемо продаватися. Ми не повинні програти нашу довгу боротьбу за свободу», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Панамський канал повною мірою належить Панамі на підставі договору 1977 року. Про це заявив глава держави Хосе Рауль Муліно, коментуючи заяви обраного президента США Дональда Трампа про намір повернути канал в американську власність через високі тарифи на прохід Муліно. Муліно нагадав, що суверенність Панамського каналу не підлягає обговоренню. Коментуючи високі тарифи політик заявив, що це не через забаганки, а необхідність. Вони формуються з урахуванням ринкових умов, міжнародної конкуренції, експлуатаційних витрат та інших показників. 

Водночас президент Колумбії вважає, що плани Трампа щодо Панамського каналу викличуть зростання міграції. Це може спровокувати зростання бідності в країнах Латинської Америки, а також призвести до серйозного збільшення кількості мігрантів, які прямують до США. 

Як відомо, у 1903 році США уклали угоду з Колумбією, до складу якої входила Панама, про будівництво каналу. Коли Колумбія не ратифікувала угоду, США підтримали панамський рух за незалежність. Панама проголосила незалежність за підтримки США.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп звинуватив Панаму у нібито встановленні завищених зборів за користування Панамським каналом і попередив, що вимагатиме його повернення під контроль США, якщо країна не забезпечить належне управління. За його словами, до такого кроку влада вдасться при відмові від перегляду чинних умов її використання.

Теги: Гренландія Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кличко висловив готовність прийти на подкаст Рогана і пояснити свою точку зору
«Повторюєш пропаганду Путіна»: Володимир Кличко звернувся до відомого коментатора UFC
26 листопада, 16:41
США не бачать ознак присутності військ КНДР на території України
США не бачать ознак присутності військ КНДР на території України
26 листопада, 00:20
Байден назвав повалення режиму Башара Асада актом справедливості, що дає сирійцям історичну можливість
Американські війська завдали авіаударів по цілях ІДІЛ у Сирії
8 грудня, 22:59
Трамп вигадав, за рахунок чого підняти економіку
«Буріння, крихітко»: Трамп розкрив головний план під час президентства
9 грудня, 08:16
Випробування США проходили біля острова Гуам
США провели випробування перехоплення балістичних ракет середньої дальності
10 грудня, 19:14
Зеленський 11 грудня дав інтерв'ю християнському медіа CBN News
Інтерв'ю Зеленського для CBN News: найголовніші тези
12 грудня, 01:31
Глава Міноборони підкреслив, що у сфері кібербезпеки Україна прагне максимально перейняти досвід США у протидії цифровим загрозам
Україна та США домовилися про поглиблення співпраці у сфері кібербезпеки
15 грудня, 00:32
У США зник вантаж з радіоактивним матеріалом ізотопом германію
У США за дивних обставин зник вантаж із радіоактивним матеріалом
18 грудня, 11:05
Дональд Трамп із президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом України Володимиром Зеленським у Парижі
Як події в Європі можуть вплинути на Україну: аналіз The New York Times
19 грудня, 10:19

Політика

Словацька опозиція розкритикувала Фіцо за зустріч із Путіним
Словацька опозиція розкритикувала Фіцо за зустріч із Путіним
Прем'єр Гренландії відреагував на заяву Трампа щодо намірів привласнити острів
Прем'єр Гренландії відреагував на заяву Трампа щодо намірів привласнити острів
Трамп хоче повернути Панамський канал: президенти Панами й Колумбії відреагували
Трамп хоче повернути Панамський канал: президенти Панами й Колумбії відреагували
Вибори президента у Білорусі. ЦВК оприлюднила список кандидатів
Вибори президента у Білорусі. ЦВК оприлюднила список кандидатів
Трамп назвав, яке «божевілля», хоче зупинити у перший день на посаді
Трамп назвав, яке «божевілля», хоче зупинити у перший день на посаді
«Це безглуздо». Маск обурився витратами США на оборону Європи
«Це безглуздо». Маск обурився витратами США на оборону Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 грудня 2024
46K
В Україні ліквідують МСЕК: чию інвалідність перевірять після 1 січня
22K
Аварія із 13 потерпілими на Прикарпатті: поліція назвала винуватця
21K
Командир секретного підрозділу розвідки пояснив, яке звершення війни буде справедливим
14K
США закликали своїх громадян терміново покинути Білорусь

Новини

Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Сьогодні, 06:00
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua