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Порятунок жінок з-під завалів у Запоріжжі, поразка «Шахтаря», вибухи у Росії: головне за ніч

Ірина Бура
glavcom.ua
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Порятунок жінок з-під завалів у Запоріжжі, поразка «Шахтаря», вибухи у Росії: головне за ніч
Головні новини ночі проти 11 грудня
фото: ДСНС

У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів двох жінок, які додзвонились на лінію «101», «Шахтар» програв «Баварії» у Лізі чемпіонів, у Брянську пролунали вибухи, у Таганрозі місцева влада заявила про ракетну атаку, держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування F-16. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 11 грудня, щоб ви були в курсі подій:

У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів двох жінок, які додзвонились на лінію «101»

У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої будівлі двох жінок, які додзвонились на лінію «101». Про це повідомляє ДСНС Запоріжжя.

«Під час пошуково-рятувальних робіт на лінію Служби порятунку «101» зателефонували дві жінки, які повідомили, що знаходяться під завалами зруйнованої будівлі. У ході бесіди рятувальники професійно з'ясували деталі, щоб визначити їхнє точне місце перебування. Отримавши важливу інформацію, надзвичайники за допомогою спецобладнання визволили постраждалих», – йдеться у дописі.

Жінки перебували під уламками понад сім годин. Завдяки злагодженій роботі рятувальників їх вдалося дістати з пастки й передати медикам. Після огляду лікарями швидкої допомоги обох жінок госпіталізували до медичного закладу.

«Шахтар» програв «Баварії» у Лізі чемпіонів

«Шахтар» провів свій шостий матч у сезоні оновленої Ліги чемпіонів. У домашньому поєдинку донеччани зазнали поразки від мюнхенської «Баварії» 1:5.

«Шахтар» відкрив рахунок вже на 5-й хвилині протистояння. Олександр Зубков з центра поля віддав передачу на хід Кевіну, який пробив у правий кут воріт.

Але втримати перевагу донеччанам не вдалось. Вже через шість хвилин «Баварія» зрівняла рахунок.  А вже на останній хвилині першого тайму «Баварія» вийшла вперед: після передачі Джамала Мусіали у воротах «гірників» відзначився Томас Мюллер.

На 69-й хвилині Алаа Грам підкатом намагався вибити м'яч у захисника Саши Бої, але влетів йому в коліно, після чого арбітр призначив пенальті. А Дмитро Різник не зміг парирувати удар.

Забити третій м'яч у ворота «гірників» мюнхенцям вдалось на 87-й хвилині матчу: Мусіала після рикошету відібрав м'яч у штрафному майданчику та переграв Різника, пробивши під ліву стійку.

На 90+3-й хвилині Олісе здійснив індивідуальний прохід та пробив з меж штрафного майданчика у лівий нижній кут воріт.

У Брянську пролунали вибухи: горить нафтобаза «Транснефті»

У Брянську пізно ввечері 10 грудня пролунала серія вибухів. Після цього спалахнула пожежа на нафтобазі «Транснефті». Російська влада заявила про атаку 10 дронів на область. Про це повідомили російські пабліки та губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

В мережі було оприлюднено кадри пожежі на брянській нафтобазі. На кадрах видно момент вибуху та потужне полум'я, яке здіймається в небо.

Місцеві жителі розповіли, що було чути серію вибухів над Фокинським районом Брянська, які почалися приблизно о 23:45. 

Як повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз, над територією Брянської області російська ППО нібито знищила 10 безпілотників. Він традиційно додав, що «постраждалих і руйнувань немає», а «оперативні та екстрені служби працюють на місці».

У Таганрозі пролунали вибухи: місцева влада заявила про ракетну атаку

Російська влада заявила, що в ніч проти 11 грудня місто Таганрог Ростовської області зазнало ракетної атаки, внаслідок якої пошкоджене промислове підприємство і згоріло 14 автомобілів. Про це повідомив в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.

«Сьогодні вночі ракетної атаки зазнав Таганрог. Пошкоджень зазнало промислове підприємство, згоріло 14 автомобілів на парковці», – зазначив він.

Як писали російські пабліки, жителі Таганрога повідомляли про численні вибухи і стрілянину. Очевидці стверджували, що було чутно щонайменше 10 вибухів над Таганрогом, які почалися о 4:20 ранку за місцевим часом.

ЗСУ мають успіх на Вугледарському напрямку, ворог просунувся у Курській і Харківській областях – ISW

Українські війська просунулися на Вугледарському напрямку, а російські – у Курській і Харківській областях, а також на Сватовому, Торецькому, Покровському, Курахівському, Вугледарському напрямках та Великій Новосілках. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська просунулися до головного українського виступу в Курській області на тлі триваючих боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 грудня, показують, що російські сили просунулися в південному Даріно (на південний схід від Коренево). Російські мілблогери стверджували, що російські війська захопили Плехово (на південний схід від Суджі) і прилеглу лісову зону, а також Новоіванівку (також на південний схід від Коренево). Також російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися поблизу Малої Локні (на північ від Суджі) і відбили дві українські контратаки в цьому районі. Українські джерела повідомили, що українські сили відбили принаймні російську механізовану атаку, ймовірно, поблизу Дарино. Інший російський мілблогер стверджував, що російські війська атакували на схід біля Камишівки (на північ від Суджі) і в напрямку Гуєво (на південь від Суджі). Російські джерела стверджували, що бої тривали біля Погребків (на північний захід від Суджі), Дарино, Миколаєво-Даріно (на південний схід від Коренево) і Гуєво. Командир української роти, який діяв на Курському напрямку, заявив, що російські війська використовують на Курському напрямку широкий спектр техніки як сучасної, так і радянської епохи, включаючи сучасні основні бойові танки Т-90.

Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування F-16

Державний департамент США схвалив продаж Україні систем життєзабезпечення багатоцільових винищувачів F-16. Про це йдеться на сайті Агентства зі співробітництва у сфері безпеки та оборони (DSCA).

Орієнтовна загальна вартість обладнання становить $266,4 млн.

«Цей запропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом додаткового оснащення її для виконання місій із самооборони та регіональної безпеки за допомогою більш надійних можливостей протиповітряної оборони», – зазначає DSCA.

Як повідомляється, фактична вартість у доларах буде нижчою залежно від остаточних вимог, бюджетних повноважень і підписаних договорів купівлі-продажу, якщо та коли вони будуть укладені.

Рада керуючих МАГАТЕ розгляне атаку автомобіля місії агентства як черговий злочин Росії – Галущенко

Рада керуючих МАГАТЕ на надзвичайному засіданні у Відні розгляне атаку російським безпілотником автомобіля місії агентства як черговий злочин Російської Федерації. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Атака російського БПЛА на автомобіль місії МАГАТЕ є черговим злочином і проявом безпрецедентного цинізму Росії. Ворог навмисно використовує свої терористичні методи і залякування», – заявив Галущенко.

За його словами, МАГАТЕ має незалежний підхід до оцінки рівня безпеки як на Запорізькій АЕС, так і на інших українських АЕС та обʼєктах, що є критичними для роботи атомних станцій, а значить ядерної безпеки України й всього європейського регіону.

Галущенко поінформував, що цей черговий злочин Росії також буде розглянутий під час ініційованого ним надзвичайного засідання Ради керуючих МАГАТЕ, яке відбудеться 12 грудня у Відні. Він наголосив, що «дії агресора проти української енергетики вимагають рішучої реакції з боку міжнародної спільноти».

Ізраїльські військові заявили, що знищили більшість запасів стратегічної зброї Сирії

Ізраїль заявив, що за останні 48 годин завдяки авіаударам військові знищили більшість запасів стратегічної зброї Сирії. Про це пише Reuters.

Зокрема, ізраїльські військові зазначили, що після падіння уряду Башара Асада їхні літаки здійснили понад 350 ударів по цілях, включаючи зенітні батареї, військові аеродроми, місця виробництва зброї, бойові літаки й ракети. Також ракетні кораблі завдали ударів по сирійських військово-морських об'єктах в порту Аль-Байда і в порту Латакія, де було 15 сирійських військово-морських кораблів.

Як стверджують ізраїльські офіційні особи, удари по Сирії спрямовані на знищення стратегічних озброєнь і військової інфраструктури, щоб їх не використали повстанці.

Китай почав найбільші за тридцять років військові навчання

Міністерство оборони Тайваню заявило, що Китай розгортає свій найбільший військово-морський флот у регіональних водах за майже три десятиліття. Про це пише Reuters.

Речник Міністерства оборони Тайваню Сунь Ліфан на прес-конференції у вівторок заявив, що масштаб нинішнього розгортання китайських Військово-морських сил у районі від південних японських островів до Південно-Китайського моря є найбільшим відтоді, як Пекін проводив військові навчання довкола Тайваню напередодні президентських виборів 1996 року.

Китайські військові поки що не коментують та не підтверджують, що проводять будь-які навчання.

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Теги: Запоріжжя Дмитро Різник влада Олександр Зубков місто ФК Баварія рятувальники ФК «Шахтар» місцева влада Джамала Томас Мюллер Китай Сирія росія війна окупанти F-16 США

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