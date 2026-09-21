Війна з Іраном спричинила глобальний дефіцит нафтових танкерів

Вартість фрахту супертанкерів на окремих маршрутах перевищила $1 млн на добу, а проблеми з перевезеннями можуть утримувати високі ціни на пальне

Війна США та Ірану, зупинка саудівського нафтопроводу «Схід-Захід» та зміна маршрутів постачання нафти спричинили дефіцит великих танкерів на світовому ринку. Вартість використання окремих супертанкерів уже досягла рекордних показників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Ситуація загострилася у вересні після того, як атаки безпілотників зупинили роботу саудівського нафтопроводу «Схід-Захід». Він дозволяв транспортувати нафту із родовищ на сході Саудівської Аравії до узбережжя Червоного моря в обхід Ормузької протоки.

Після зупинки трубопроводу значні обсяги сировини довелося знову спрямовувати морським шляхом через Ормузьку протоку. Через це зросла потреба у танкерах, тоді як частина суден тепер витрачає більше часу на один рейс або використовується для човникових перевезень.

Наслідком стало скорочення кількості доступних VLCC – найбільших танкерів, призначених для перевезення сирої нафти. За даними аналітичної компанії Windward, на початку вересня добова вартість фрахту супертанкера для транспортування нафти з Перської затоки через Ормузьку протоку перевищила $1 млн. У перерахунку на обсяг вантажу транспортні витрати становили близько $26 на барель.

Проблема вже вийшла за межі Близького Сходу. У Clarksons Research зазначили, що ставки фрахту зростають і на інших ключових світових маршрутах, зокрема під час перевезення нафти із Західної Африки до Китаю.

Середній добовий прибуток від експлуатації одного супертанкера VLCC у четвер сягнув $651 107. Це майже вдвічі більше, ніж до припинення роботи саудівського нафтопроводу «Схід-Захід».

Додатковий тиск на ринок створює ситуація в районі Баб-ель-Мандебської протоки. Через атаки хуситів судна під прапором Саудівської Аравії припинили проходити цим маршрутом. Унаслідок цього понад десять танкерів змінили курс та вирушили навколо мису Доброї Надії.

За оцінкою Windward, такий обхід збільшує витрати приблизно на $1 млн на кожен рейс. Крім безпосереднього подорожчання перевезення, довший маршрут означає, що танкер залишається зайнятим протягом більшого часу та не може використовуватися для інших поставок.

Saudi Aramco намагається відновити роботу нафтопроводу «Схід-Захід». Компанія вже попередила частину клієнтів у Європі та Азії про можливі затримки або скасування поставок у вересні та жовтні.

Аналітики Kpler повідомили, що після атаки близько десяти супертанкерів VLCC вийшли з Ормузької протоки, перевозячи загалом приблизно 24 млн барелів нафти.

Дефіцит доступних суден збільшує витрати нафтопереробних підприємств на доставку сировини. Через це високі транспортні витрати можуть підтримувати ціни на пальне навіть у разі зниження світової вартості самої сирої нафти.

Нагадаємо, Іран заявив, що не відновлюватиме судноплавство через Ормузьку протоку та не повертатиметься до попереднього формату переговорів зі США, доки Вашингтон не виконає свої зобов'язання.

Спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф повідомив, що Тегеран через посередників передав американській стороні свої вимоги.