Росія сховала виробництво шахедів під землю після ударів України – ISW

Нові потужності в Алабузі можуть дозволити РФ додатково виробляти близько 28 тис. ударних безпілотників на рік

Росія розширює виробничу базу для ударних дронів типу «Герань» та будує підземні об'єкти у спеціальній економічній зоні «Алабуга» в Татарстані. Таким чином росіяни намагаються захистити виробництво безпілотників від українських ударів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, Росія вживає заходів для збільшення виробництва вуглецевого волокна на основі поліакрилонітрилу (PAN), яке використовується під час виготовлення ударних безпілотників.

Йдеться про підприємство «Алабуга-Волокно», яке є дочірньою структурою російської державної корпорації «Росатом» та входить до комплексу виробництва дронів «Герань» у спеціальній економічній зоні «Алабуга».

За даними Politico, виробничі потужності підприємства планують збільшити на 500 тонн вуглецевого волокна на рік до 2029 року. ISW зазначає, що таке розширення може дозволити Росії виробляти додатково близько 28 тис. ударних дронів «Герань» щороку. Це приблизно на 78% більше за нинішній річний обсяг виробництва.

Супутникові знімки, зроблені у період із травня до липня 2026 року, зафіксували підготовку території для розширення виробництва поруч із чинним заводом «Алабуга-Волокно». Український посадовець повідомив Politico про проведення відповідних робіт.

Крім того, запис на сайті російського уряду від травня 2026 року підтвердив плани «Алабуга-Волокно» побудувати нову виробничу лінію потужністю до 500 тонн вуглецевого волокна на рік.

Вуглецеве волокно широко використовується росіянами у конструкціях ударних безпілотників. Зокрема, цей матеріал застосовують для корпусів дронів «Герань-1», «Герань-2», «Герань-3» і «Герань-4», а також для обшивки фюзеляжу, крил і хвостового оперення реактивного безпілотника «Герань-5».

Раніше у 2026 році китайська державна компанія поставила підприємству «Алабуга-Волокно» 46 тонн PAN-прекурсорів, необхідних для виробництва вуглецевого волокна.

Одночасно Росія намагається фізично захистити виробничі потужності від можливих українських ударів. Український OSINT-ресурс 19 вересня повідомив із посиланням на супутникові знімки, що на території комплексу вже споруджено близько 42 тис. кв. м підземного простору для майбутніх виробничих об'єктів.

Підземний цех є частиною значно більшого будівельного майданчика площею близько 500 гектарів у спеціальній економічній зоні «Алабуга». Росія почала розбудовувати цю територію наприкінці квітня 2026 року.

Новий об'єкт із виробництва вуглецевого волокна також будують поруч із периметром пасивного протиповітряного захисту. Він складається з ґратчастих веж, які росіяни спорудили у період із травня до липня 2026 року.

Нагадаємо, Росія планує суттєво наростити власне виробництво безпілотників та комплектуючих до них. До 2030 року Москва планує довести випуск великих БпЛА приблизно до 130 тис. одиниць на рік, а до 2035 року – до 350 тис.