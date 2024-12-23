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Американські ЗМІ назвали Маска «тіньовим президентом» США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Американські ЗМІ назвали Маска «тіньовим президентом» США
Американські політики вважають, що Ілон Маск має непоганий вплив на Трампа
фото із відкритих джерел

Велика роль мільярдера Маска у житті майбутнього очільника Білого дому стривожила демократів

У США назвали Ілона Маска «тіньовим президентом» США після його втручання у процес ухвалення законопроєкту про фінансування федерального уряду. Про це пише газета The Washington Post.

«Ілон Маск ніколи не обирався на посаду. Обраний президент Дональд Трамп не залучав його для роботи в уряді. До липневої спроби вбивства (йдеться про замах на вбивство Трампа – «Главком») він ніколи навіть публічно не підтримував Трампа. Але цього тижня критики найбагатшої людини світу кажуть, що він отримав новий титул: «тіньовий президент» Сполучених Штатів.», зазначають журналісти. 

За інформацією видання, у середу Маск використав свій впливовий акаунт у соцмережі X, щоб «чинити тиск на республіканців у Палаті представників з метою торпедувати законопроєкт про витрати, який мав забезпечити роботу федерального уряду протягом трьох місяців».

Згідно з даними газети, повідомлення Маска, які «містили ряд помилкових тверджень» про законопроєкт, швидко поширилися Вашингтоном. Законодавці наголосили, що «їхні телефонні лінії весь день розривалися від дзвінків виборців», які бачили пости Маска. The Washington Post зазначає, що приблизно через 12 годин після першого посту Маска обраний президент Дональд Трамп та обраний віцепрезидент Джеймс Девід Венс також виступили проти законопроєкту, після чого республіканці у Палаті представників відмовилися від нього.

Демократи висловили стурбованість тим, що хаос на Капітолійському пагорбі цього тижня «є лише провісником того, що відбуватиметься при адміністрації Трампа», резюмує видання

До слова, американський підприємець Ілон Маск і його компанія SpaceX зіткнулися як мінімум із трьома федеральними перевірками щодо дотримання правил, спрямованих на захист національної безпеки.

За даними видання, перевірки ініційовано ВПС США, генеральним інспектором Міноборони та заступником міністра оборони з питань розвідки та безпеки. Наголошується, що розслідування пов'язані з можливими порушеннями вимог федеральної звітності, що регулюють питання національної безпеки.

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Теги: Дональд Трамп фінансування Ілон Маск президент законопроєкт

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