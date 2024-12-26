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Іспанська газета порівняла Ілона Маска із Юлієм Цезарем

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Іспанська газета порівняла Ілона Маска із Юлієм Цезарем
Іспанська преса проаналізувала підходи до роботи Ілона Маска
фото із відкритих джерел

Ілона Маска іспанські журналісти назвали людиною року та порівняли його вплив з Юлієм Цезарем

Іспанська газета Mundo назвала американського підприємця Ілона Маска людиною року, яка відбиває «цезаризм» XXI століття. Відповідний матеріал опублікований на сайті видання.

«Він (Маск, – «Главком») втілює радикально нову практику: «цезаризм» XXI століття, при якому компанії, схоже, закликаються до «співуправління» державами разом з політиками», – йдеться в повідомленні.

Журналісти порівняли Маска з давньоримським полководцем Юлієм Цезарем. Автори відзначили, що політик став найбагатшою людиною свого часу, що дозволило йому завоювати симпатію народу та встановити владу над усією Римською республікою. До слова, Маск став першою в історії людиною, чиї статки перевищили $400 млрд. Повідомляється, що останній продаж акцій компанії SpaceX збільшив його статки одразу на $50 млрд – до $439,2 млрд загалом.

При цьому газета звернула увагу на те, що американський підприємець не зможе стати президентом США. Це з тим, що він народився поза країни. Проте його відносини з обраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом є «дуетом двох найбільших его», додали автори.

До слова, американські ЗМІ назвали Маска «тіньовим президентом» США, після його втручання у процес ухвалення законопроєкту про фінансування федерального уряду. Маск використав свій впливовий акаунт у соцмережі X, щоб «чинити тиск на республіканців у Палаті представників з метою торпедувати законопроєкт про витрати, який мав забезпечити роботу федерального уряду протягом трьох місяців».

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Теги: Ілон Маск політика США

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