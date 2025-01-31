Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Трамп погрожує запровадити 100% мита на товари країн БРІКС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп погрожує запровадити 100% мита на товари країн БРІКС
Президент Америки не вперше висловлюється про стовідсоткові мита для БРІКС
фото з відкритих джерел

Американський президент наголосив, що в організації «немає жодних шансів» замінити долар в міжнародній торгівлі

Президент США Дональд Трамп знову пригрозив країнам БРІКС 100% митами, якщо вони спробують створити нову валюту. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

«Ідею того, що країни БРІКС намагаються відійти від долара, а ми стоїмо осторонь і спостерігаємо, закінчено. Ми збираємося вимагати зобов’язання від цих, здавалося б, ворожих країн, що вони не створюватимуть нову валюту БРІКС, ані підтримуватимуть будь-яку іншу валюту, щоб замінити могутній долар США», – заявив Трамп.

За словами Трампа, країнам БРІКС «слід очікувати, що вони попрощаються з продажами у чудову економіку США».

«Вони можуть піти знайти іншу країну-лоха. Немає жодних шансів, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі чи де-небудь ще, і будь-яка країна, яка спробує, повинна сказати привіт митам і до побачення Америці!» – заявив Трамп.

Американський президент не вперше обіцяє країнам БРІКС стовідсоткові мита. Подібну заяву він зробив після перемоги на виборах у США.

БРІКС – це абревіатура, яка позначає економічний та політичний союз п’яти країн: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Однак згодом кількість країн-учасниць БРІКС збільшилася. Група була заснована з метою сприяння економічному співробітництву, політичному діалогу та пошуку альтернативних шляхів досягнення глобального розвитку, незалежних від західних фінансових інститутів, таких як Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Світовий банк. Країни БРІКС займають близько 40% населення світу та становлять понад 25% світового ВВП (станом на 2023 рік).

Нагадаємо, Росія прагне використати групу БРІКС для обходу долара у міжнародній торгівлі. Однак цим планам судилося залишитися лише фантазією.

До слова, Індонезія офіційно приєдналася до БРІКС як повноправний член. Четверта за чисельністю населення країна світу, раніше висловлювала бажання приєднатися до БРІКС для зміцнення країн і просування інтересів так званого Глобального Півдня.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп БРІКС торгівля податки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

97-ма церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі
Оскар-2025: коли відбудеться головна подія року в кіно
Вчора, 19:00
Мар'ян Заблоцький відвідав кубинського найманця
Кубинський найманець, що воював за РФ, захоплюється українським меню у полоні
27 сiчня, 12:59
США заморожуть гранти на 90 днів
США заморожують більшість грантів на іноземну допомогу
25 сiчня, 11:33
Трамп заявив, що США потрібен острів Гренландія через міжнародну безпеку
Енергоресурси Гренландії: чи є вони істинною причиною інтересу Трампа?
25 сiчня, 09:35
Головні новини ночі проти 22 січня
Новий пакет військової допомоги Україні від Фінляндії, Трамп пригрозив Росії санкціями: головне за ніч
22 сiчня, 06:06
Президент США Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск
Ілон Маск може купити TikTok? Заява Трампа
22 сiчня, 02:27
Трамп підпише низку важливих паперів у перші дні офіційного другого строку на посаді
Чого чекати від президента Трампа у його перший робочий день: прогноз
17 сiчня, 08:28
Тихий зазначив, що українські дипломати готуються до візиту Кіта Келлога
МЗС пояснило причину відтермінування візиту спецпредставника Трампа в Україну
10 сiчня, 15:22
На думку британських розвідників, рішення Центробанк РФ утримувати відсоткові ставки на поточному рівні, ймовірно, посилить дисбаланси в економіці
Британська розвідка назвала справжню причину обвалу рубля
4 сiчня, 01:53

Економіка

Трамп погрожує запровадити 100% мита на товари країн БРІКС
Трамп погрожує запровадити 100% мита на товари країн БРІКС
Розслідувачі назвали країну, яка досі постачає до РФ метали для виробництва зброї
Розслідувачі назвали країну, яка досі постачає до РФ метали для виробництва зброї
Росіяни почали активно брати мікрокредити під шалені відсотки
Росіяни почали активно брати мікрокредити під шалені відсотки
Зарплата від 35 тис. грн. Названо найдефіцитніші професії у Польщі
Зарплата від 35 тис. грн. Названо найдефіцитніші професії у Польщі
Швеція передає Україні найбільший пакет допомоги з 2022 року
Швеція передає Україні найбільший пакет допомоги з 2022 року
Дефіцит інвестиційних коштів у ЄС сягнув майже трильйона євро
Дефіцит інвестиційних коштів у ЄС сягнув майже трильйона євро

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 січня: ситуація на фронті
108K
Рюкзак, набитий готівкою. З'явилися нові деталі у справі заступника комбрига
64K
На кордоні з Білоруссю виявлено підземний тунель (фото)
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 січня 2025
47K
Авіакатастрофа у Вашингтоні. Федерація фігурного катання підтвердила присутність спортсменів на борту
39K
В Україну повертаються відключення світла? «Укренерго» зробило заяву

Новини

Туман, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 31 січня
Сьогодні, 05:55
Перемога «Динамо», атака дронів у Волгограді і Воронезькій області: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Авіакатастрофа у США, рекордний пакет допомоги від Швеції. Головне за 30 січня
Вчора, 21:11
Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова знову повернулася на посаду (документ)
Вчора, 11:14
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua