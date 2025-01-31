Трамп погрожує запровадити 100% мита на товари країн БРІКС

Президент Америки не вперше висловлюється про стовідсоткові мита для БРІКС

Американський президент наголосив, що в організації «немає жодних шансів» замінити долар в міжнародній торгівлі

Президент США Дональд Трамп знову пригрозив країнам БРІКС 100% митами, якщо вони спробують створити нову валюту. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

«Ідею того, що країни БРІКС намагаються відійти від долара, а ми стоїмо осторонь і спостерігаємо, закінчено. Ми збираємося вимагати зобов’язання від цих, здавалося б, ворожих країн, що вони не створюватимуть нову валюту БРІКС, ані підтримуватимуть будь-яку іншу валюту, щоб замінити могутній долар США», – заявив Трамп.

За словами Трампа, країнам БРІКС «слід очікувати, що вони попрощаються з продажами у чудову економіку США».

«Вони можуть піти знайти іншу країну-лоха. Немає жодних шансів, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі чи де-небудь ще, і будь-яка країна, яка спробує, повинна сказати привіт митам і до побачення Америці!» – заявив Трамп.

Американський президент не вперше обіцяє країнам БРІКС стовідсоткові мита. Подібну заяву він зробив після перемоги на виборах у США.

БРІКС – це абревіатура, яка позначає економічний та політичний союз п’яти країн: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Однак згодом кількість країн-учасниць БРІКС збільшилася. Група була заснована з метою сприяння економічному співробітництву, політичному діалогу та пошуку альтернативних шляхів досягнення глобального розвитку, незалежних від західних фінансових інститутів, таких як Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Світовий банк. Країни БРІКС займають близько 40% населення світу та становлять понад 25% світового ВВП (станом на 2023 рік).

Нагадаємо, Росія прагне використати групу БРІКС для обходу долара у міжнародній торгівлі. Однак цим планам судилося залишитися лише фантазією.

До слова, Індонезія офіційно приєдналася до БРІКС як повноправний член. Четверта за чисельністю населення країна світу, раніше висловлювала бажання приєднатися до БРІКС для зміцнення країн і просування інтересів так званого Глобального Півдня.