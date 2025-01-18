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Відомий японський волонтер може покинути Україну: яка причина

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Відомий японський волонтер може покинути Україну: яка причина
Фумінорі продав своє помешкання в Токіо, щоб допомогти Україні
фото з відкритих джерел

Фумінорі Цучіко пояснив, чому планує повернутися до Польщі

Японський волонтер Фумінорі Цучіко, який відкрив безплатне кафе в Харкові, під назвою FuMi Caffe, заявив, що може виїхати з України, оскільки він досі не отримав посвідку на проживання тут. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Фумінорі Цучіко стверджує, що неодноразово звертався до Державної міграційної служби у Харкові, аби отримати дозвіл на тимчасове проживання, однак, за словами волонтера, його там не приймають.

Фумінорі розповів, що коли він запитав у працівника ДМС, чи його відмовляються прийняти через те, що він не хоче давати хабар, то працівник йому всміхнувся у відповідь. Тому волонтер каже, що наступного тижня запропонує тисячу доларів хабаря.

«Якщо я не отримаю дозвіл на тимчасове проживання до кінця наступного тижня, не кажучи вже про дозвіл на постійне проживання, я припиню свою діяльність тут і повернуся до Польщі», – заявив волонтер.

Як відомо, на початку 2022-го Фумінорі Цучіко відвідував Київ, а втім, після попередження японського уряду про можливу російську агресію він виїхав до Варшави. Коли ж почалася повномасштабна війна, він повернувся до України.

Спершу японець волонтерив у столичних медичних закладах, а в червні вирушив до Харкова. Згодом Фумінорі продав своє помешкання в Токіо, повернувся з грошима та продовжив волонтерити, а водночас розпочав збір грошей, які йому надсилали переважно небайдужі японці.

Навесні 2023-го він разом з українкою Наталією Грамою відкрив FuMi Caffe – безплатний заклад на Салтівці, найбільш постраждалому від російських атак районі.

Раніше легендарний японський волонтер повідомив про спробу захопити його благодійне кафе у Харкові. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вручили Фумінорі Цучіко відзнаку глави держави «Національна легенда України».  Цією відзнакою нагороджуються громадяни, які здійснили вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність, особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служіння українському народові.

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Теги: Харків Японія хабар війна волонтер Володимир Зеленський президент Олена Зеленська перша леді

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