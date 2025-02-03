Reuters назвало країни, які РФ розглядає як місця для зустрічі Путіна й Трампа

Раніше російські офіційні особи неодноразово заперечували будь-які прямі контакти зі США щодо підготовки навіть телефонної розмови між Трампом і Путіним

І Трамп, і Путін розвинули дружні відносини з правителями Саудівської Аравії та ОАЕ

Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати розглядаються Росією як можливі місця проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє агентство Reuters.

Російські офіційні особи неодноразово заперечували будь-які прямі контакти зі США щодо підготовки телефонної розмови між Трампом і Путіним, яка передуватиме можливій зустрічі пізніше цього року.

Однак, за словами російських джерел, які говорили на умовах анонімності, російські високопосадовці відвідали Саудівську Аравію та ОАЕ протягом останніх тижнів.

Одне з джерел повідомило, що в Росії все ще існує певна опозиція цій ідеї, оскільки деякі дипломати і співробітники розвідки вказують на тісні військові та безпекові зв'язки, які мають як Саудівська Аравія, так і ОАЕ зі Сполученими Штатами.

І Трамп, і Путін розвинули дружні відносини з правителями Саудівської Аравії та ОАЕ.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман був першим главою іноземної держави, якому Трамп зателефонував після вступу на посаду. Під час свого виступу по відеозв'язку перед аудиторією на Всесвітньому економічному форумі в Давосі він назвав спадкового принца «фантастичним хлопцем».

Путін, який відвідав Саудівську Аравію та ОАЕ у 2023 році, заявив у вересні минулого року, що він вдячний Мухаммеду бін Салману за допомогу в організації найбільшого обміну полоненими між США та Росією з часів холодної війни.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запланувала низку зустрічей і переговорів. Зокрема, з Україною, Росією та іншими сторонами. Про це 3 лютого повідомило CNN.

«Ми маємо справу з Україною і Росією, у нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, включно з Україною і Росією», – сказав він журналістам.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати хочуть проведення виборів в Україні, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитись про перемир'я з Росією найближчими місяцями.

Також президент США Дональд Трамп закликав Росію зупинити війну проти України та укласти угоду. А в іншому разі він погрожує податками, тарифами й санкціями.