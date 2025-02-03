Головна Світ Політика
search button user button menu button

Reuters назвало країни, які РФ розглядає як місця для зустрічі Путіна й Трампа

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Reuters назвало країни, які РФ розглядає як місця для зустрічі Путіна й Трампа
Раніше російські офіційні особи неодноразово заперечували будь-які прямі контакти зі США щодо підготовки навіть телефонної розмови між Трампом і Путіним
фото: Chris Ratcliffe/Bloomberg

І Трамп, і Путін розвинули дружні відносини з правителями Саудівської Аравії та ОАЕ

Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати розглядаються Росією як можливі місця проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє агентство Reuters.

Російські офіційні особи неодноразово заперечували будь-які прямі контакти зі США щодо підготовки телефонної розмови між Трампом і Путіним, яка передуватиме можливій зустрічі пізніше цього року.

Однак, за словами російських джерел, які говорили на умовах анонімності, російські високопосадовці відвідали Саудівську Аравію та ОАЕ протягом останніх тижнів.

Одне з джерел повідомило, що в Росії все ще існує певна опозиція цій ідеї, оскільки деякі дипломати і співробітники розвідки вказують на тісні військові та безпекові зв'язки, які мають як Саудівська Аравія, так і ОАЕ зі Сполученими Штатами.

І Трамп, і Путін розвинули дружні відносини з правителями Саудівської Аравії та ОАЕ.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман був першим главою іноземної держави, якому Трамп зателефонував після вступу на посаду. Під час свого виступу по відеозв'язку перед аудиторією на Всесвітньому економічному форумі в Давосі він назвав спадкового принца «фантастичним хлопцем».

Путін, який відвідав Саудівську Аравію та ОАЕ у 2023 році, заявив у вересні минулого року, що він вдячний Мухаммеду бін Салману за допомогу в організації найбільшого обміну полоненими між США та Росією з часів холодної війни.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запланувала низку зустрічей і переговорів. Зокрема, з Україною, Росією та іншими сторонами. Про це 3 лютого повідомило CNN.

«Ми маємо справу з Україною і Росією, у нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, включно з Україною і Росією», – сказав він журналістам.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати хочуть проведення виборів в Україні, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитись про перемир'я з Росією найближчими місяцями.

Також президент США Дональд Трамп закликав Росію зупинити війну проти України та укласти угоду. А в іншому разі він погрожує податками, тарифами й санкціями.

Читайте також:

Теги: путін Саудівська Аравія військові опозиція ОАЕ Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Митрополит Епіфаній висловив вдячність за передану «Святу Трійцю»
Буданов зробив митрополиту Епіфанію несподіваний подарунок
1 лютого, 15:57
Стубб зізнався, що після розмови із президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня його оптимізм зріс
Президент Фінляндії дав прогноз, коли в Україні розпочнеться перемир’я
30 сiчня, 22:20
У Кривому Розі родини загиблих захисників зібралися на пікет
Скандал із проєктом меморіалу у Кривому Розі: родини загиблих військових вийшли на пікет
29 сiчня, 14:04
«Він не релігійний фанатик. Він виявляється розумним хлопцем. Кім Чен Ин – розумний хлопець», – заявив президент США
«Він розумний хлопець»: Трамп готовий звʼязатися з лідером Північної Кореї
24 сiчня, 14:29
Попереду складний трек компромісів
«Мирний план Трампа». Що це може бути?
23 сiчня, 18:39
Трамп буде активно працювати, уже починаючи з першого робочого дня
Які укази Трамп підпише у перший день президентства: аналіз Fox News
20 сiчня, 08:54
Сергій Плохій – український та американський історик, професор кафедри української історії в Гарвардському університеті
Гарантії безпеки від США? Історик Плохій пояснив «слабке місце» України
19 сiчня, 22:38
Дональд Трамп прибув до Вашингтона зі своєю дружиною Меланією та молодшим сином Берроном
Трамп прибув до Вашингтона напередодні інавгурації
19 сiчня, 09:32
Інавгураційна вечірка пройде в день, коли у США заборонять TikTok
Названо головного спонсора інавгураційної вечірки Трампа
17 сiчня, 17:16

Політика

«Україна може стати Афганістаном Євросоюзу». Орбан зробив чергову скандальну заяву
«Україна може стати Афганістаном Євросоюзу». Орбан зробив чергову скандальну заяву
Reuters назвало країни, які РФ розглядає як місця для зустрічі Путіна й Трампа
Reuters назвало країни, які РФ розглядає як місця для зустрічі Путіна й Трампа
«Це не підлягає відновленню». Маск заявив, що Трамп погодився закрити USAID
«Це не підлягає відновленню». Маск заявив, що Трамп погодився закрити USAID
«Будемо допомагати». Дуда окреслив позицію щодо відправки військ до України
«Будемо допомагати». Дуда окреслив позицію щодо відправки військ до України
Лідери ЄС зберуться на неофіційну зустріч
Лідери ЄС зберуться на неофіційну зустріч
ФБР на порозі кризи: сотні агентів у США можуть втратити роботу
ФБР на порозі кризи: сотні агентів у США можуть втратити роботу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 лютого: ситуація на фронті
78K
Драпатий заборонив переводити у піхоту ще одну категорію військовослужбовців
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 лютого 2025
17K
Перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл поспівчувала росіянам і спровокувала хейт у мережі
11K
Втрати ворога станом на 3 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
9920
Американський доброволець-розвідник пояснив, що буде, якщо Україна програє війну

Новини

Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Сьогодні, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Сьогодні, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 2 лютого
Вчора, 06:00
Ворог атакував Сумщину і Харків: головне за ніч
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua