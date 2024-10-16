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Названо п'ять особливостей онкологічних захворювань, які провокує війна

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Названо п'ять особливостей онкологічних захворювань, які провокує війна
Онкологиня Ольга Пономарьова розповіла про особливості онкологічних захворювань
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Хронічний стрес запускає рак – так стається тоді, коли психічне навантаження тривале»

В Україні зростає кількість занедбаних випадків раку, адже люди менше звертають увагу на своє здоров'я. Про це йдеться в матеріалі «Главкому», де лікарі назвали п'ять особливостей онкологічних захворювань, які провокує війна.

Занедбана хвороба

«Все більше стає занедбаних випадків раку, люди менше звертають на себе увагу або не мають можливості пройти обстеження, пізніше звертаються, тому перебіг хвороби стає важчим, складнішим. Зокрема, це стосується військових – ті взагалі лікуються фрагментарно, уривками. І це при тому, що Україна сильно відстає від інших країн щодо раннього виявлення онкозахворювань», – сказала онкологиня Ольга Пономарьова, завідувачка хіміотерапевтичного відділення Київського міського клінічного онкоцентру.

Фахівчиня наголосила, що часто люди приходять вже з неоперабельним раком, а тому потребують дороговартісного лікування.

Стрес

Пономарьова зауважила, що «хронічний стрес запускає рак – так стається тоді, коли психічне навантаження тривале». За її словами, зв'язок між стресом та раком полягає у виснаженні захисної системи організму, а як наслідок – розвиток онкозахворювання.

«Стрес призводить до зміни метаболізму глюкози та розвитку цукрового діабету ІІ типу. А все, що пов’язане з метаболічними ризиками, з діабетом та ожирінням, змінює обмін естрогенів (гормони, які виробляються у жінок, але також у незначній кількості й у чоловіків, – «Главком») і може викликати естроген-залежні раки», – повідомила гінекологиня Наталія Лелюх.

«Жіночий» рак прогресує

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри онкології Запорізької медакадемії післядипломної освіти Олексій Ковальов зауважив, що воєнні дії сприяють поширенню вірусів та бактерій:

«Після війни у В'єтнамі (1959-1975 рр. – «Главком») захворюваність на рак шийки матки у в'єтнамських жінок збільшилася на 300%. Тоді ще не могли пояснити причини. Сьогодні ми чудово знаємо, що це вірус папіломи людини».

Ольга Пономарьова наголосила, що вакцинація проти вірусу папіломи відіграла свою позитивну роль, однак із профілактикою онкозахворювань справи йдуться погано.

Зросла кількість хворих на рак легень

Олексій Ковальов розповів, що серед військових та цивільних, які перебувають у зоні бойових дій, рак легень – поширене явище. Його зумовлюють канцерогенні складові у диму від пожеж, у газах, які викидаються в атмосферу.

Наприклад, канцерогенний ефект, за словами лікаря, має паливо для ракет, перхлорат.

Депресія 

«Через важкий психологічний стан та депресію пацієнти відмовляються проходити лікування. Така хвороба прогресує і має поганий прогноз», – розповіла онкологиня Наталія Залізняк.

Також лікарка зауважила, що під час війни та стресу люди стають схильними до шкідливих звичок: надмірне споживання їжі, паління, алкоголь, обмеження фізичної активності.

Детальніше про те, чи можна отримати ліки від раку в Україні безплатно та чому під час війни хворих реєструється менше читайте у матеріалі «Главкома» «Рак, війна та гроші: що змінилося у лікуванні онкології?».

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Теги: українці Україна війна здоров'я Київ лікарня лікар онкологія

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