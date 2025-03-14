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Зеленський пояснив, що означають заяви Путіна про перемир'я

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський пояснив, що означають заяви Путіна про перемир'я
Зеленський: Путін не може вийти із цієї війни, бо тоді він залишиться ні з чим
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Зеленський: Кожна умова, яку висуває Путін, – це лише спроба заблокувати будь-яку дипломатію

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що вчорашні заяви російського диктатора Володимира Путіна показують, що він не хоче перемир'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу України.

«Вчора ми почули заяви Путіна – він висуває деякі умови, які чітко показують: він не хоче ніякого припинення вогню. Йому потрібна війна – це завжди було очевидним, і це є очевидним зараз. Путін бреше про реальну ситуацію на полі бою, він бреше про втрати, він бреше про справжній стан своєї економіки, яка постраждала від його недолугих імперських амбіцій, і він робить усе можливе, щоб дипломатія зазнала невдачі», – заявив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що Путін не може завершити цю війну, оскільки в такому разі залишиться ні з чим. За його словами, саме тому російський лідер зараз намагається всіляко саботувати дипломатичні процеси, висуваючи вкрай складні та неприйнятні умови ще до припинення вогню.

«Путін спробує втягнути всіх у нескінченні дискусії, так само як він це зробив із «Мінськом», марнуючи дні, тижні й місяці на беззмістовні переговори, поки його зброя й далі вбиває людей. Кожна умова, яку висуває Путін, – це лише спроба заблокувати будь-яку дипломатію. Ось як працює Росія. І ми попереджали про це», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак «є питання», які ще треба обговорити. За словами Путіна, Росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси», зокрема, йдеться про Курську область РФ. Він також вимагає, аби під час перемирʼя Україна припинила мобілізацію та отримання зброї.

Згодом Дональд Трамп прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо перемир'я. Американський лідер вважає, що заява Путіна про перемир’я була неповною. Трамп зазначив, що вона виглядає багатообіцяючою, але все ще потребує уточнень.

Також у традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви російського диктатора Путіна щодо ймовірного перемирʼя. Зеленський зауважив, що всі почули з Росії «дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова» Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. Голова держави впевнений: Путін фактично готує відмову станом на зараз. 

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Теги: росія путін США війна Володимир Зеленський Україна перемир'я

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