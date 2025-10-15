Головна Світ Політика
Нові заяви президента США Дональда Трампа: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп: Я дуже розчарований, тому що у мене з Володимиром Путіним були дуже хороші стосунки. Напевно, вони залишаються такими й досі
фото: The White house/Facebook

«Главком» зібрав головні події ночі проти 15 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Президент США зробив нові заяви стосовно війни України, російського диктатора Володимира Путіна, розброєння ХАМАС, розкритикував Іспанію, а також пригрозив Китаю.

Заяви Трампа по Україну та Путіна 

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію в Україні, втрати РФ та можливі постачання Києву ракет Tomahawk. Крім того, політик висловив розчарування Путіним, проте зазначив, що їхні особисті стосунки залишаються «скоріше за все, хорошими».

За словами Трампа, Путін мав би завершити війну проти України ще за тиждень, однак вона триває вже майже чотири роки. Американський президент оцінив втрати російської армії приблизно у півтора мільйона убитих і поранених, наголосивши, що це – одна з найкривавіших війн після Другої світової.

Він також зауважив, що Путін «не хоче завершувати війну», хоча бойові дії завдали серйозної шкоди російській економіці. Трамп нагадав про «довгі черги за бензином» у РФ і заявив, що економіка країни «починає руйнуватися».

«Я дуже розчарований, тому що у мене з Володимиром Путіним були дуже хороші стосунки. Напевно, вони залишаються такими й досі. Але я не розумію, чому він продовжує цю війну. Вона так погано вплинула на нього. Він вступає вже у четвертий рік війни, яку мав виграти за тиждень. Тепер його економіка падає, а черги за бензином зростають», – сказав Трамп.

Трамп звинуватив Іспанію в неповазі до НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість введення торгових тарифів проти Іспанії через відмову Мадрида підвищити військові витрати до 5% ВВП – показника, який, за рішенням альянсу влітку, повинні були взяти на себе більшість країн НАТО.

Трамп підкреслив, що Іспанія – єдина з 32 членів Альянсу, яка не погодилася на підвищення до 5% і натомість обмежилася нижчою планкою, на саміті країна домоглася винятку й декларує ціль у біля 2,1% ВВП. За словами американського президента, це «дуже погано для НАТО» і «неймовірно нещиро» щодо союзників. 

Як можливе покарання Трамп прямо назвав введення митних тарифів проти Іспанії. Президент додав, що в разі необхідності Сполучені Штати застосують торгові обмеження у відповідь на відмову Мадрида збільшити видатки на оборону.

Трамп пригрозив Китаю розірванням торгівлі 

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть припинити торгівлю з Китаєм у низці напрямків. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп звинуватив Пекін у навмисній відмові купувати американську сою, назвавши це «ворожим економічним актом», який створює труднощі для фермерів.

«Я вважаю, що Китай навмисно не купує нашу сою і створює проблеми для наших фермерів. Це ворожий економічний крок», – заявив президент США.

Він додав, що у відповідь Вашингтон може розглянути можливість припинення співпраці з Китаєм у виробництві рослинної олії та інших галузях торгівлі.

Трамп посмертно нагородив Чарлі Кірка Президентською медаллю Свободи

Президент США Дональд Трамп посмертно нагородив Чарлі Кірка найвищою цивільною відзнакою США – Президентською медаллю Свободи.

Церемонія вручення відбулася в оновленому Рожевому саду Білого дому. Нагороду від імені покійного отримала його вдова, Еріка Кірк.

«Сьогодні ми зібралися, щоб ушанувати пам’ять безстрашного борця за свободу, улюбленого лідера, який надихнув нове покоління, як ніхто до нього, – справжнього американського патріота з глибокими переконаннями, високими моральними якостями та непересічним характером – покійного, великого Чарлі Кірка», – сказав Трамп.

Трамп заявив, що США самі роззброїть ХАМАС, якщо ті не захочуть 

Президент США Дональд Трамп закликав угруповання ХАМАС добровільно скласти зброю в рамках свого мирного плану та попередив про можливість примусового роззброєння, якщо це не відбудеться.

Під час зустрічі з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм у Білому домі Трамп повідомив, що питання роззброєння ХАМАС він обговорював безпосередньо з представниками угруповання, які нібито запевнили у намірах скласти зброю. «Вони складуть зброю, або ми їх роззброїмо», – наголосив американський лідер у відповідь на запитання журналістів.

Президент додав, що не став деталізувати методи примусового роззброєння, обмежившись тим, що це має відбутися «дуже швидко, у розумний період часу».

Теги: Китай путін Дональд Трамп Іспанія ХАМАС втрати Tomahawk НАТО

