Що з «Томагавками»? Зеленський пояснив, чим закінчилася зустріч із Трампом

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Що з «Томагавками»? Зеленський пояснив, чим закінчилася зустріч із Трампом
Зеленський про Tomahawk: Трамп не хоче ескалації з Росією
Трамп не хоче ескалації з «русскіми» до того часу, поки не зустрінеться з ними, вважає президент

Питання передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk залишається відкритим, оскільки Дональд Трамп наразі не хоче ескалації конфлікту з Росією, повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Зеленський розповів про результати зустрічі з Дональдом Трампом, зокрема щодо постачання Україні далекобійної зброї. «Президент Трамп публічно сказав, що Америці вони потрібні. На мій погляд, він не хоче ескалації з «русскіми» до того часу, поки не зустрінеться з ними», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що 16 жовтня президент України Володимир Зеленський їздив до США для робочого візиту. Глава держави провів низку зустрічей, спрямованих на зміцнення обороноздатності та енергетичної стійкості України. Зокрема, були переговори з провідними американськими оборонними компаніями щодо додаткового постачання систем протиповітряної оборони.

Зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом щодо передачі ракет Tomahawk не дала очікуваного результату – американський лідер поки що не підтвердив постачання зброї. За даними The New York Times, спочатку Трамп нібито був готовий погодитися на передачу ракет, проте після розмови з Володимиром Путіним змінив рішення. 

Зеленський сподівається, що США передадуть Україні ракети Tomahawk, підкресливши їхню важливість для комбінованих ударів по ключових цілях противника. За його словами, Росія застосовує власні ракети, північнокорейські боєприпаси та дрони, тому покладатися лише на безпілотники недостатньо. Зеленський додав, що хоча Дональд Трамп поки не дав остаточної відповіді, відсутність категоричного «ні» є позитивним сигналом.

Зеленський підкреслив, що навіть без фактичного постачання крилатих ракет Tomahawk ця зброя вже виконує важливу стримуючу функцію для Росії. За його словами, РФ розуміє потенціал комбінації наявної української зброї з Tomahawk і тому боїться її застосування. Зеленський додав, що він реалістично оцінює перспективи отримання цих систем, але їхня присутність вже підвищує обороноздатність України та психологічно впливає на противника.

Віцепрезидент США Джей Ді Вен заявив, що президент США досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk.

