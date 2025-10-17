Путін розлютив Трампа «лекцією з історії» під час переговорів на Алясці – FT

За даними журналістів, історії Путіна настільки розлютили Трампа, що той погрожував перервати зустріч

Російський диктатор Володимир Путін під час переговорів на Алясці розповідав американському президенту Дональду Трампу «історичну довідку», яка серйозно роздратувала президента США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що Путін «прочитав» Трампу «історичну лекцію», в якій згадував українських історичних володарів часів Русі Рюрика та Ярослава Володимировича Мудрого, а також гетьмана Богдана Хмельницького. Так Путін намагався довести Трампу що Росія нібито історично претендує на Україну.

За словами джерел ЗМІ, заяви Путіна не на жарт розлютили Трампа. Він погрожував Путіну залишити зустріч і в певний момент перервав її та скасував ланч, під час якого делегації планували обговорити економічну співпрацю між Росією та США.

Нагадаємо, за словами президент Володимира Зеленського, контакти між Україною та США після зустрічі з Дональдом Трампом в Алясці стали теплішими та відбуваються на різних рівнях – від дипломатів до військових і спецслужб.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

Американський президент назвав розмову з очільником Кремля «дуже продуктивною». За словами Трампа, наступного тижня відбудеться зустріч радників високого рівня. Делегацію очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше. Водночас місце зустрічі ще не було визначено.

До слова, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що телефонна розмова між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом відбулася за ініціативою російської сторони. За словами Ушакова, під час бесіди Путін наголосив, що можливі поставки Україні ракет Tomahawk начебто не вплинуть на ситуацію на фронті, однак завдадуть серйозної шкоди відносинам між Росією та США, а також перспективам мирного врегулювання.