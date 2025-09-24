Сенатор Грем заявив про «переломний момент» після заяв Трампа про Україну

Ліндсі Грем каже, що готовність Вашингтона продовжувати постачання зброї через НАТО «кардинально змінює військову ситуацію для Росії»

Трамп заявив, що Україна може повернути окуповане Росією

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про можливість України відновити контроль над усією своєю територією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського сенатора.

Заява президента Трампа щодо війни в Україні, в якій він вважає, що за підтримки Європи та американської зброї Україна може вигнати Росію зі своєї країни, є переломним моментом», – зазначив він.

Грем наголосив, що готовність Вашингтона продовжувати постачання високоякісної зброї через НАТО «кардинально змінює військову ситуацію для Росії». Він додав, що поєднання військової допомоги із економічним тиском на країни, які купують дешеві енергоносії у РФ, зокрема Китай, Індію та Бразилію, може дати шанс «гідно і справедливо покласти край кровопролиттю».

«Президент Трамп має рацію, оцінюючи, що російська економіка перебуває у стресовому стані, і ситуація лише погіршиться, якщо ми зробимо купівлю дешевої російської нафти та газу токсичною для тих, хто обере цей шлях. Час припинити це кровопролиття. Молодець, пане президенте», – пояснив Грем.

Нагадаємо, Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій. Він підкреслив, що для цього необхідні «час, терпіння і фінансова підтримка» з боку Європи та НАТО.

До слова, після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна може відвоювати не тільки свої території, а й піти далі, різко знизився індекс Мосбіржі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський лідер Дональд Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни.