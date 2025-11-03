Трамп про захист Тайваню: Сі Цзіньпін знає, якою буде відповідь США

Дональд Трамп відмовився розкривати стратегічні плани, але зауважив, що у Китаю знають, що їх очікує у разі нападу на Тайвань

Президент США Дональд Трамп відмовився прямо відповісти на запитання, чи захищатимуть американські військові Тайвань у випадку нападу з боку Китаю. Натомість він заявив, що лідер КНР Сі Цзіньпін чудово усвідомлює можливу реакцію Вашингтона, передає «Главком».

«Ви про це дізнаєтеся, якщо це трапиться. І Сі Цзіньпін знає відповідь. Під час наших зустрічей він цього питання не підіймав. Люди були трохи здивовані цим», – зазначив Трамп.

На уточнююче запитання журналістки, чому він не може озвучити конкретну позицію Сполучених Штатів, Трамп заявив, що не має наміру розкривати своїх стратегічних планів.

«Я не хочу бути тим, хто детально розповідає вам, що саме станеться, якщо щось трапиться. Але китайський лідер та його оточення відкрито говорили під час наших зустрічей: «Ми нічого не робитимемо, поки президентом є Трамп», – бо вони усвідомлюють наслідки», – додав очільник Білого дому.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що адміністрація Дональда Трампа не планує відмовлятися від багаторічної підтримки Тайваню, навіть у рамках торговельних переговорів із Китаєм.

«Якщо хтось хвилюється, що ми можемо укласти торговельну угоду, у якій вигідні умови нам нададуть в обмін на відмову від Тайваню, – ніхто навіть не розглядає такого варіанту», – заявив Рубіо журналістам під час перельоту з Ізраїлю до Дохи, де він має приєднатися до президента Дональда Трампа перед його зустрічами з лідерами азійських країн.

До слова, поглиблена військова співпраця між Росією та Китаєм вийшла на новий рівень: Пекін допомагає Кремлю підтримувати військово-промисловий комплекс і розробляти дрони для війни в Україні, тоді як Москва, у відповідь, сприяє Китаю в підготовці до потенційного військового вторгнення на Тайвань.

The Washington Post посилається на 800-сторінковий збірник документів, отриманий хакерською групою Black Moon. Ці матеріали розкривають, як Росія надає Китаю навчання та технології у галузі, де її армія все ще перевершує можливості Пекіна – у повітряно-десантних військах.