Трамп назвав Іспанію єдиним відстаючим членом НАТО

Дональд Трамп звинуватив Іспанію в «неповазі до НАТО» та наголосив, що країну «треба покарати»

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість введення торгових тарифів проти Іспанії через відмову Мадрида підвищити військові витрати до 5% ВВП – показника, який, за рішенням альянсу влітку, повинні були взяти на себе більшість країн НАТО, інформує «Главком».

Трамп підкреслив, що Іспанія – єдина з 32 членів Альянсу, яка не погодилася на підвищення до 5% і натомість обмежилася нижчою планкою, на саміті країна домоглася винятку й декларує ціль у біля 2,1% ВВП. За словами американського президента, це «дуже погано для НАТО» і «неймовірно нещиро» щодо союзників.

Як можливе покарання Трамп прямо назвав введення митних тарифів проти Іспанії. Президент додав, що в разі необхідності Сполучені Штати застосують торгові обмеження у відповідь на відмову Мадрида збільшити видатки на оборону.

У Мадриді на тлі дискусії наголошують, що поточний рівень витрат і внесок Іспанії у спільні місії є «достатніми й реалістичними», а уряд під керівництвом Педро Санчеса відстоює власну позицію щодо допустимого рівня фінансування оборони. Раніше іспанські посадовці також звертали увагу на інші форми внеску країни у забезпечення безпеки Альянсу, зокрема участь у місіях у Латвії, Словаччині, Румунії, Болгарії та Туреччині.

Реакція європейських та іспанських політиків на слова Трампа різнилася: частина ЗМІ і дипломатів висловили стурбованість ескалацією риторики між лідерами, інші нагадують, що питання бюджетів НАТО було предметом тривалих переговорів і компромісів на нещодавньому саміті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом розкритикував Іспанію за низький рівень військових витрат, заявивши, що країну «можливо, варто вигнати з НАТО».

«В Іспанії надто низькі оборонні витрати. Відверто кажучи, можливо, її треба викинути з Альянсу», – сказав Трамп.

Водночас американський президент наголосив, що Сполучені Штати не планують скорочувати свою військову присутність у Європі, але можуть здійснити передислокацію сил у межах континенту.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет назвав неприйнятним будь-яке вторгнення у повітряний простір НАТО. Про це він заявив під час переговорів з міністром оборони Естонії Ганно Певкуром.

Гегсет підтвердив повну підтримку Сполученими Штатами всіх країн-союзниць по Альянсу. Він високо оцінив швидку реакцію систем протиповітряної оборони європейських союзників, назвавши це доказом готовності НАТО та його зосередженості на виконанні своїх ключових завдань.

Як відомо, Росія тричі порушувала повітряний простір Норвегії цього року.

Уряд Норвегії приєднався до засудження порушення РФ повітряного простору Естонії минулого тижня. «Інциденти в Норвегії менші за масштабом, ніж порушення проти Естонії, Польщі та Румунії, як за місцем, так і за тривалістю. Проте ми ставимося до них дуже серйозно», – заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.