WSJ: Трамп відмовився від найжорсткіших санкцій проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
WSJ: Трамп відмовився від найжорсткіших санкцій проти Росії
Американські посадовці кажуть, що терпіння президента США увірвалося після того, як він дійшов висновку, що Путін тягне час
фото: Getty Images

Пакети санкцій США проти російської нафтової галузі були готові декілька місяців

Президент США Дональд Трамп остаточно втратив терпець щодо російського лідера Володимира Путіна. Попри це американський лідер вирішив не накладати найжорсткіший варіант санкцій, оскільки хоче переговорів з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами чиновників США, терпіння президента врешті-решт увірвалося після того, як він дійшов висновку, що Путін тягне час. Так, через кілька годин після того, як Трамп скасував запланований саміт із Путіним у Будапешті, Росія завдала нових ударів по Україні, вразивши кілька будівель, включно з дитячим садком.

«Трамп не став безпосередньо коментувати удари, але, за словами представників адміністрації, був обурений подібною агресією, навіть у ті моменти, коли, на його думку, він домігся прогресу з Путіним», – йдеться в матеріалі.

Журналісти наголошують, що пакети санкцій США проти російської нафтової галузі були розроблені і готові до застосування протягом декількох місяців на випадок, якщо Трамп вирішить діяти. «Трампу було представлено три плани санкцій: жорсткий варіант, спрямований безпосередньо на російську промисловість і високопоставлених російських керівників; середній варіант, спрямований на російську енергетичну галузь; і м'якший варіант, який передбачає більш обмежені санкції. Трамп вибрав середній варіант», – зазначено в статті.

Високопоставлений представник Білого дому заявив, що Трамп чітко дав зрозуміти, що настав час покласти край війні, додавши, що він продовжить шукати мирне вирішення конфлікту. У американського лідера досі є й інші інструменти для посилення тиску на Путіна, але він поки що ними не скористався. Мова про відправлення Україні крилатих ракет великої дальності «Томагавк», введення нових вторинних санкцій щодо будь-яких компаній, які ведуть бізнес із російськими нафтовими гігантами або застосування нових обмежень проти «тіньового флоту» російських нелегальних нафтових танкерів з метою посилення санкцій Європейського Союзу.

За словами представників адміністрації Трампа, останні санкції проти «Роснєфті» і «Лукойла» можуть кардинально змінити ситуацію в економіці. Водночас президент США поки що не дав зрозуміти, чи має намір він запровадити додаткові санкції США проти Росії в рамках посилення тиску на Путіна з метою домогтися мирної угоди.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні».

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що санкції Сполучених Штатів не впливають на економіку Росії. У розмові з журналістами Трамп зазначив, що не заперечує таку впевненість Путіна, але поставив під сумнів її довгостроковість.

санкції Дональд Трамп росія

