Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп вірить у можливість зустрічі Зеленського та Путіна – Білий дім

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп вірить у можливість зустрічі Зеленського та Путіна – Білий дім
Левітт: Я думаю, що він (Трамп - «Главком») вважає це можливим. І, звісно, був би радий побачити таку зустріч
фото з відкритих джерел

Прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт зазначила, що Трам був би радий, якби зустріч Зеленського та Путіна відбулася 

Президент США Дональд Трамп переконаний, що зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним цілком можлива. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт.

Під час спілкування з журналістами Лівітт запитали, чи зберігає Трамп віру в можливість організувати переговори між Зеленським і Путіним.

«Я думаю, що він вважає це можливим. І, звісно, був би радий побачити таку зустріч», – зазначила вона.

За її словами, нині тривають переговори та розробляються плани щодо зустрічі представників Росії та США. Американську делегацію очолить держсекретар Марко Рубіо. Після цього, як очікується, може відбутися нова зустріч між Трампом і Путіним.

«Я не думаю, що президент Трамп повністю закрив двері для цього», – додала Лівітт.

Як відомо, президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни. 

Американський президент назвав розмову з очільником Кремля «дуже продуктивною». «Президент Путін привітав мене та Сполучені Штати з великим досягненням миру на Близькому Сході, про що, за його словами, мріяли століттями. Я справді вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною».

Також нагадаємо, що президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. За словами глави держави, переговори, які відбудуться 17 жовтня, можуть «наблизити завершення війни». 

Президент наголосив, що Україна вже виконала свою «домашню роботу», підготувавши військову та економічну частини порядку денного. «Порядок денний нашої зустрічі з президентом Америки дуже змістовний, і я дякую всім, хто допомагає. Це реально може наблизити завершення війни», – зазначив глава держави.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, щоб обговорити можливість постачання ракет Tomahawk для України. Як писав Axios, Зеленський планує запропонувати конкретні варіанти стратегічного співробітництва, наголошуючи на необхідності таких переговорів. Це стане продовженням нещодавньої телефонної розмови між двома лідерами, під час якої обговорювалося надання Україні ракет Tomahawk і додаткових систем Patriot для зміцнення її повітряної оборони.

До слова, минулого тижня Дональд Трамп заявив, що попередив Зеленського про можливість висунення Путіну нового ультиматуму: або Росія проведе серйозні мирні переговори, або Україна отримає «Томагавки».

Теги: переговори Володимир Зеленський Дональд Трамп путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський висловився новий пакет санкцій проти РФ від ЄС
Зеленський: Україна розраховує на швидке ухвалення 19-го пакету санкцій проти РФ
19 вересня, 22:47
Ердоган: майбутня зустріч із Трампом сприятиме припиненню воєн та конфліктів у регіоні
Ердоган: майбутня зустріч із Трампом сприятиме припиненню воєн та конфліктів у регіоні
20 вересня, 02:38
Зеленський: Я вдячний Президенту Трампу за сильну співпрацю зі Сполученими Штатами
Зеленський заявив, що обговорив з Трампом перспективні ідеї для наближення миру
23 вересня, 23:14
Путін звинуватив Україну у нібито завданні ударів «по мирних об’єктах на території Росії»
Путін назвав вторгнення в Україну «правильним і своєчасним»
8 жовтня, 01:30
Головна стратегія України на фронті зараз полягає в уникненні прямих зіткнень, щоб мінімізувати втрати
The Atlantic: Україна має шанс змінити хід війни
8 жовтня, 03:12
За даними ЗМІ, Ахмед аш-Шараа пропонував передислокувати російські війська до сирійсько-ізраїльського кордону
Reuters: Президент Сирії запропонував Путіну розмістити війська на кордоні з Ізраїлем
Сьогодні, 16:41
Зеленський: Ми готові до зустрічі з Путіним
Путін не готовий. Зеленський прокоментував зрив двосторонньої зустрічі з диктатором
20 вересня, 12:34
Іващенка та Зеленський обговорили конкретні завдання щодо санкцій проти Росії
Президент дав доручення керівнику Служби зовнішньої розвідки
7 жовтня, 18:22
Міністром оборони Нідерландів та президент України зустрілися
Україна та Нідерланди підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів
10 жовтня, 18:57

Політика

Орбан і Трамп обговорили підготовку до саміту з Путіним у Будапешті
Орбан і Трамп обговорили підготовку до саміту з Путіним у Будапешті
Розмова Путіна і Трампа відбулася з ініціативи Москви
Розмова Путіна і Трампа відбулася з ініціативи Москви
Зеленський прибув до США
Зеленський прибув до США
Трамп вірить у можливість зустрічі Зеленського та Путіна – Білий дім
Трамп вірить у можливість зустрічі Зеленського та Путіна – Білий дім
У Самарській області загорілася тягова підстанція (відео)
У Самарській області загорілася тягова підстанція (відео)
Орбан відреагував на майбутню зустріч очільників США та Росії у Будапешті
Орбан відреагував на майбутню зустріч очільників США та Росії у Будапешті

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua