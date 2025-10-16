Трамп вірить у можливість зустрічі Зеленського та Путіна – Білий дім

Левітт: Я думаю, що він (Трамп - «Главком») вважає це можливим. І, звісно, був би радий побачити таку зустріч

Президент США Дональд Трамп переконаний, що зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним цілком можлива. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт.

Під час спілкування з журналістами Лівітт запитали, чи зберігає Трамп віру в можливість організувати переговори між Зеленським і Путіним.

«Я думаю, що він вважає це можливим. І, звісно, був би радий побачити таку зустріч», – зазначила вона.

За її словами, нині тривають переговори та розробляються плани щодо зустрічі представників Росії та США. Американську делегацію очолить держсекретар Марко Рубіо. Після цього, як очікується, може відбутися нова зустріч між Трампом і Путіним.

«Я не думаю, що президент Трамп повністю закрив двері для цього», – додала Лівітт.

Як відомо, президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

Американський президент назвав розмову з очільником Кремля «дуже продуктивною». «Президент Путін привітав мене та Сполучені Штати з великим досягненням миру на Близькому Сході, про що, за його словами, мріяли століттями. Я справді вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною».

Також нагадаємо, що президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. За словами глави держави, переговори, які відбудуться 17 жовтня, можуть «наблизити завершення війни».

Президент наголосив, що Україна вже виконала свою «домашню роботу», підготувавши військову та економічну частини порядку денного. «Порядок денний нашої зустрічі з президентом Америки дуже змістовний, і я дякую всім, хто допомагає. Це реально може наблизити завершення війни», – зазначив глава держави.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, щоб обговорити можливість постачання ракет Tomahawk для України. Як писав Axios, Зеленський планує запропонувати конкретні варіанти стратегічного співробітництва, наголошуючи на необхідності таких переговорів. Це стане продовженням нещодавньої телефонної розмови між двома лідерами, під час якої обговорювалося надання Україні ракет Tomahawk і додаткових систем Patriot для зміцнення її повітряної оборони.

До слова, минулого тижня Дональд Трамп заявив, що попередив Зеленського про можливість висунення Путіну нового ультиматуму: або Росія проведе серйозні мирні переговори, або Україна отримає «Томагавки».