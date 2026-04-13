Трамп різко розкритикував Папу Римського

Папа Лев XIV раніше розкритикував зовнішню політику США та підхід до міграції
Президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою на адресу Папи Римського Лева XIV після його заяв щодо політики Вашингтона. Про це пише Reuters, передає «Главком».

У дописі в соцмережі Truth Social Трамп назвав понтифіка «слабким» у питаннях злочинності.

«Папа Лев слабкий у питаннях злочинності та жахливий у зовнішній політиці», – написав він.

Трамп також заявив, що не є «великим шанувальником» Папи.

Заява американського лідера пролунала після того, як Папа Лев XIV розкритикував зовнішню політику США та підхід до міграції.

Зокрема, понтифік назвав «неприйнятною» погрозу знищити іранську цивілізацію та закликав до «глибокого роздуму» щодо поводження з мігрантами.

До слова, Папа Римський Лев XIV в ефірі CNN висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп шукає «шлях для відступу», щоб завершити військову кампанію проти Ірану.

Читайте також:

Читайте також

Трамп заявив, що США не потребують допомоги України у захисті від дронів
Трамп заявив, що США не потребують допомоги України у захисті від дронів
13 березня, 17:49
Трамп «перемагає» в Ірані, але чому просить допомоги союзників? Аналіз CNN
Трамп «перемагає» в Ірані, але чому просить допомоги союзників? Аналіз CNN
17 березня, 01:45
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 25 березня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 25 березня
25 березня, 05:44
Трамп оголосив, що США утримаються від ударів по енергетичних об'єктах Ірану ще на 10 днів
Трамп оголосив, що США утримаються від ударів по енергетичних об'єктах Ірану ще на 10 днів
26 березня, 22:46
Трамп заявив, що в Ірані вже відбулася «зміна режиму»
Трамп заявив, що хоче забрати нафту в Ірану
30 березня, 04:40
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 2 квітня
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 2 квітня
2 квiтня, 05:49
У НАТО оцінили заяви Трампа про вихід США як тиск на Європу
«Трамп блефує». НАТО засумнівалося у намірах США
2 квiтня, 09:19
Білий дім назвав «червону лінію» Трампа щодо Ірану
Білий дім назвав «червону лінію» Трампа щодо Ірану
8 квiтня, 23:11
Вибухи у Росії та на окупованій Луганщині: головне за ніч 9 квітня
Вибухи у Росії та на окупованій Луганщині: головне за ніч 9 квітня
9 квiтня, 06:39

Польща розпочала будівництво нового бар’єра на кордоні з Білоруссю
Польща розпочала будівництво нового бар’єра на кордоні з Білоруссю
Трамп різко розкритикував Папу Римського
Трамп різко розкритикував Папу Римського
«Це перемога свободи». Що кажуть угорці після поразки Орбана
«Це перемога свободи». Що кажуть угорці після поразки Орбана
США оголосили про блокаду морського сполучення з Іраном
США оголосили про блокаду морського сполучення з Іраном
Глава МЗС Ірану заявив, що США зірвали переговори
Глава МЗС Ірану заявив, що США зірвали переговори
«Росіяни, геть додому». У Будапешті святкують перемогу Мадяра (фото, відео)
«Росіяни, геть додому». У Будапешті святкують перемогу Мадяра (фото, відео)

Новини

13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Вчора, 21:10
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Вчора, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
11 квiтня, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
11 квiтня, 12:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
