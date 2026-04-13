Трамп різко розкритикував Папу Римського

Папа Лев XIV раніше розкритикував зовнішню політику США та підхід до міграції

Трамп заявив, що не є «великим шанувальником» Папи

Президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою на адресу Папи Римського Лева XIV після його заяв щодо політики Вашингтона. Про це пише Reuters, передає «Главком».

У дописі в соцмережі Truth Social Трамп назвав понтифіка «слабким» у питаннях злочинності.

«Папа Лев слабкий у питаннях злочинності та жахливий у зовнішній політиці», – написав він.

Трамп також заявив, що не є «великим шанувальником» Папи.

Заява американського лідера пролунала після того, як Папа Лев XIV розкритикував зовнішню політику США та підхід до міграції.

Зокрема, понтифік назвав «неприйнятною» погрозу знищити іранську цивілізацію та закликав до «глибокого роздуму» щодо поводження з мігрантами.

До слова, Папа Римський Лев XIV в ефірі CNN висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп шукає «шлях для відступу», щоб завершити військову кампанію проти Ірану.