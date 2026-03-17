Дональд Трамп продовжує називати «операцію» в Ірані успішною

Попри нещодавні заяви Дональда Трампа про фактичне завершення війни з Іраном, президент США активізував дипломатичний тиск на міжнародних партнерів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Трамп закликав Велику Британію, країни НАТО та Китай направити свої військово-морські сили до Ормузької протоки, щоб відновити свободу судноплавства. Трамп підкреслив, що Європа та КНР більше залежать від нафти з Перської затоки, ніж Сполучені Штати, і натякнув, що відсутність допомоги може негативно вплинути на майбутнє НАТО та заплановані переговори з Сі Цзіньпіном.

В адміністрації США панують різні оцінки термінів завершення операції. Якщо міністр енергетики Кріс Райт прогнозує фінал протягом найближчих тижнів, то ізраїльська сторона готується до триваліших бомбардувань іранських об'єктів. Тим часом ситуація в зоні конфлікту залишається напруженою: Іран утримує контроль над стратегічними водними шляхами, що вже призвело до глобального зростання цін на нафту та продовжує демонструвати готовність до опору, попри значну шкоду своїй військовій машині.

Критики всередині США, зокрема представники Демократичної партії, висловлюють скептицизм щодо прогнозів Білого дому. Вони вказують на відсутність чіткої стратегії виходу та консультувань з Конгресом, проводячи паралелі з тривалими війнами в Іраку та Афганістані. Хоча Пентагон заперечує можливість «затяжного болота», загибель 13 американських військових та відсутність ознак внутрішнього повстання в Ірані ставлять під сумнів швидке завершення кризи. Республіканці також стурбовані тим, що затягування бойових дій може зашкодити їхнім позиціям на майбутніх проміжних виборах у листопаді.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки.

«Цілком доречно, щоб люди, які є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться», – сказав Трамп.

До слова, досвід останніх 25 років експансіоністської політики Кремля свідчить, що довіра до слів російського диктатора є стратегічною помилкою. Попри це, адміністрація Дональда Трампа, схоже, демонструє небезпечну довірливість, вважаючи, що Москва справді прагне миру в Україні. На тлі конфлікту США з Іраном стає очевидним, що Володимир Путін виявився чи не головним переможцем у цій глобальній кризі.