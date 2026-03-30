Трамп заявив, що хоче забрати нафту в Ірану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Офіс президента

Трамп не виключає захоплення острова Харг

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість встановлення контролю над іранською нафтою, зокрема через потенційне захоплення стратегічного острова Харг. Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, пише «Главком».

«Чесно кажучи, для мене найкращий варіант – забрати нафту в Ірану», – заявив Трамп.

За його словами, такий крок міг би включати контроль над островом Харг – ключовим експортним хабом Ірану, через який проходить більша частина поставок нафти.

«Можливо, ми візьмемо острів Харг, а можливо, і ні. У нас багато варіантів», – сказав він.

Президент також висловив сумнів щодо обороноздатності об’єкта: «Я не думаю, що в них є якась оборона. Ми могли б дуже легко його взяти».

Раніше повідомлялось, що адміністрація США вивчає варіант проведення наземної операції на іранському острові Харг, який є ключовою точкою експорту енергоресурсів Тегерана. 

Розташований у північній частині Перської затоки, цей об'єкт забезпечує обробку 90% іранської нафти, що робить його критично важливою ціллю для здійснення економічного тиску.

Хоча американська авіація вже завдала ударів по військових об'єктах на острові в середині березня 2026 року, президент Трамп припускає можливість відправлення морської піхоти та повітряно-десантних військ для повного контролю над нафтовою інфраструктурою.

Теги: нафта Іран Дональд Трамп

