Трамп заявив, що США не потребують допомоги України у захисті від дронів

Трамп: Війна з Іраном незабаром закінчиться, тому нам більше не потрібна допомога України

Президент США Дональд Трамп заявив, що більше не потребує допомоги України для захисту від іранських безпілотників, оскільки, за його словами, війна з Тегераном «незабаром завершиться». Про це він зауважив в інтерв'ю Fox News, повідомляє «Главком».

Американський лідер також зазначив, що Україна не бере участі у відбитті ударів іранських дронів по США.

«Війна з Іраном незабаром закінчиться, тому нам більше не потрібна допомога України у боротьбі з безпілотниками. Військових можливостей США достатньо, щоб самостійно протистояти повітряним загрозам», – сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що США та Катар ведуть переговори з Україною щодо придбання українських безпілотників-перехоплювачів для боротьби з іранськими дронами «шахед». Переговори перебувають на ранній стадії та відбуваються на рівні урядів, а не компаній.

Як повідомлялося, Україна відправила три професійні команди на Близький Схід, які працюватимуть у різних країнах регіону. За словами президента, першими країнами, куди вже направлено українських експертів, стали Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. Напередодні фахівців було направлено до Йорданії.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що більш як 10 країн звернулись до України за підтримкою в захисті від «шахедів». «Зараз ми в Україні маємо найбільшу в світі експертизу в протидії «шахедам» через цю війну, безумовно через ці масовані атаки. Не достатньо просто отримати десь перехоплювачі, треба, щоб був досвід їхнього застосування. Такий досвід є у наших воїнів, має бути відповідна системна робота з радарами, з усією системою протиповітряної оборони», – наголосив президент.