Трамп скептично відреагував на мирний план Ірану з 14 пунктів: що відомо

Вашингтон має визнати право Тегерана на мирний атом

Президент США Дональд Трамп дав першу оцінку пропозиціям Тегерана щодо завершення збройного конфлікту. Попри передачу Іраном офіційного документа через міжнародних посередників, американський лідер натякнув, що запропоновані умови навряд чи задовольнять Вашингтон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Дональда Трампа.

Свою реакцію президент США опублікував у власній соцмережі, підкресливши, що хоча він і ознайомиться з документом, його довіра до намірів Тегерана є мінімальною. Трамп наголосив на історичній відповідальності іранського режиму.

«Я незабаром перегляну план, який Іран щойно нам надіслав, але не можу уявити, що він буде прийнятним, враховуючи, що вони ще не заплатили достатньо велику ціну за те, що вони зробили з людством та світом протягом останніх 47 років», – заявив Дональд Трамп.

Раніше стало відомо, що Іран передав Вашингтону перелік із 14 умов для припинення війни. Посередником у цих перемовинах виступив Пакистан. Серед ключових вимог і поступок Тегерана:

Відкриття протоки: Іран відновлює вільний рух суден.

Зняття блокади: США припиняють економічний та військовий тиск.

Ядерне питання: обговорення щодо обмеження центрифуг та збагачення урану переносять «на потім».

Визнання прав: Вашингтон має визнати право Тегерана на мирний атом.

У соцмережі Truth Social він зазначив, що Тегеран ще не заплатив достатньо високу ціну за свої дії проти людства та світу протягом останніх 47 років. Журналістам перед вильотом із Флориди Трамп підтвердив, що йому доповіли про концепцію угоди, і він чекає на точні формулювання. Водночас президент спростував свої нещодавні слова про можливу повну відмову від домовленостей, уточнивши, що США не планують залишати регіон просто зараз.