Венс може очолити переговорну групу з Іраном – Politico

Венс уже залучений до процесу «за лаштунками» та підтримує контакти з посередниками

Віцепрезидент США Джей Ді Венс може приєднатися до переговорів між США та Іраном у разі їхнього переходу на прямий високорівневий формат. Про це повідомляє Clash Report з посиланням на Politico, пише «Главком».

За даними джерел, наразі переговори відбуваються через неформальні канали та посередників. Ключову роль у цьому процесі відіграють спецпредставник США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Водночас Венс уже залучений до процесу «за лаштунками» та підтримує контакти з посередниками, зокрема через Пакистан. За інформацією джерел, саме він може стати ключовою фігурою у разі ескалації переговорів до прямого діалогу між сторонами.

Раніше повідомлялося, що Венс уже проводив переговори з посередниками щодо Ірану від імені адміністрації Дональда Трампа.

Як стало відомо, посередницькі зусилля Туреччини, Єгипту та Пакистану для початку прямих контактів між США та Іраном поки не дали результату. Тегеран відмовився йти на поступки.

Нагадаємо, конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії.

До слова, Іран відхилив пропозицію тимчасового перемир’я, що передбачала розблокування Ормузької протоки. Ініціатива, висунута за посередництва Пакистану, не отримала підтримки Тегерана.