Венс може очолити переговорну групу з Іраном – Politico

Віцепрезидент США Джей Ді Венс може приєднатися до переговорів між США та Іраном у разі їхнього переходу на прямий високорівневий формат. Про це повідомляє Clash Report з посиланням на Politico, пише «Главком».

За даними джерел, наразі переговори відбуваються через неформальні канали та посередників. Ключову роль у цьому процесі відіграють спецпредставник США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Водночас Венс уже залучений до процесу «за лаштунками» та підтримує контакти з посередниками, зокрема через Пакистан. За інформацією джерел, саме він може стати ключовою фігурою у разі ескалації переговорів до прямого діалогу між сторонами.

Раніше повідомлялося, що Венс уже проводив переговори з посередниками щодо Ірану від імені адміністрації Дональда Трампа.

Як стало відомо, посередницькі зусилля Туреччини, Єгипту та Пакистану для початку прямих контактів між США та Іраном поки не дали результату. Тегеран відмовився йти на поступки.

Нагадаємо, конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії.

До слова, Іран відхилив пропозицію тимчасового перемир’я, що передбачала розблокування Ормузької протоки. Ініціатива, висунута за посередництва Пакистану, не отримала підтримки Тегерана. 

Читайте також:

Читайте також

Ультиматум Ірану, який б’є по Трампу
Трамп у глухому куті: чим обернеться ультиматум, висунутий Ірану
22 березня, 10:15
Україна за чотири роки повномасштабної війни стала світовим лідером у застосуванні безпілотників на полі бою
Україна пропонує країнам Перської затоки захист від іранських дронів: що хоче отримати взамін
7 березня, 16:37
Інвестори занепокоїлися через ризики для нафтових маршрутів
Нафта подорожчала попри скасування санкцій проти РФ: деталі
16 березня, 11:14
За словами дипломата, через заяви Ірану зросла небезпека обстрілу дипломатичних представництв України
Війна на Близькому Сході. Посол визнав небезпеку для українських диппредставництв
19 березня, 17:32
Американський президент запевняв, що погодився призупинити удари по енергетичному сектору Ірану ще на 10 днів через прохання Тегерану
Іран не просив США призупинити удари по енергетиці – WSJ
27 березня, 09:52
Піт Гегсет наголосив, що військова операція проти Ірану «завершиться на наших умовах»
«Наступні дні будуть вирішальними». Пентагон зробив заяву про завершення війни з Іраном
31 березня, 17:28
Як пояснив глава держави, Росія заявляє, що вона нібито за два місяці зможе захопити усю Донецьку область
Україна має два місяці, щоб вийти з Донбасу. Зеленський розповів про новий ультиматум РФ
31 березня, 17:57
Politico: Трамп створив міф про незалежність США від нафти
Politico: Трамп створив міф про незалежність США від нафти
4 квiтня, 04:15
Президент зауважив, що Україна фактично кожен день контактує з американською стороною
Енергетичне перемир'я між Україною та РФ. Зеленський зробив заяву
Вчора, 21:31

Новини

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
5 квiтня, 06:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
