Трамп заявив, що розглядає нову пропозицію Ірану щодо миру

Аліна Самойленко
glavcom.ua
фото: AP

Іран надіслав відповідь із 14 пунктів на попередні пропозиції Сполучених Штатів

Президент Дональд Трамп заявив, що планує найближчим часом розглянути новий план, надісланий Іраном, проте він заздалегідь сумнівається в його прийнятності. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

У соцмережі Truth Social він зазначив, що Тегеран ще не заплатив достатньо високу ціну за свої дії проти людства та світу протягом останніх 47 років. Журналістам перед вильотом із Флориди Трамп підтвердив, що йому доповіли про концепцію угоди, і він чекає на точні формулювання. Водночас президент спростував свої нещодавні слова про можливу повну відмову від домовленостей, уточнивши, що США не планують залишати регіон просто зараз.

Тим часом іранське агентство Tasnim повідомило, що Тегеран надіслав відповідь із 14 пунктів на попередні пропозиції Сполучених Штатів. Цей план, переданий через посередництво Пакистану, включає вимоги щодо надання гарантій від військової агресії та виведення американських збройних сил із прилеглих до Ірану територій. Іранська сторона закликає до припинення бойових дій на всіх фронтах, включно з Ліваном, а також наполягає на розморожуванні своїх активів, скасуванні санкцій та запровадженні нового механізму контролю над Ормузькою протокою.

Нагадаємо, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки направила до Конгресу офіційне повідомлення, у якому зазначається, що США більше не перебувають у стані збройного конфлікту з Іраном. Ця заява з’явилася в останній момент, щоб уникнути необхідності отримувати дозвіл законодавців на продовження війни. 

Згідно з повідомленням Білого дому, правові підстави для ведення бойових дій проти Ірану наразі вважаються вичерпаними. У документі підкреслюється, що хоча напруженість у відносинах залишається високою, пряма військова конфронтація, яка вимагала б спеціальних повноважень від Конгресу, на цей момент припинена.

До слова, американський сенатор Ліндсі Грем виступив із критикою чинного перемир’я з Тегераном, закликавши президента Дональда Трампа повернутися до активних бойових дій. 

На думку Грема, нинішня пауза у війні не принесла США бажаних результатів: іранський режим зберіг владу, його ядерний потенціал не знищено, а стратегічно важлива Ормузька протока залишається заблокованою.

