США дали зелене світло на продаж російської нафти: до коли діятиме виняток

Виняток діятиме з 17 квітня до 16 травня

Сполучені Штати Америки знову тимчасово послабили санкції щодо російської нафти, дозволивши її купівлю за певних умов. Відповідне рішення оприлюднило Міністерство фінансів США, пише «Главком».

Згідно з оновленою ліцензією, дозволяється купівля російської нафти, яка вже перебуває в морі. Виняток діятиме з 17 квітня до 16 травня.

Водночас зберігаються обмеження: таку нафту заборонено продавати до Ірану, Північної Кореї, Куби та на тимчасово окуповані території України.

Як повідомляє Reuters, рішення пов’язане з необхідністю стабілізувати світові ціни на енергоносії на тлі напруженої ситуації на Близькому Сході та ризиків перебоїв постачання.

У відомстві пояснили, що прагнуть забезпечити доступ до нафти для країн, які її потребують:

«Міністерство фінансів хоче забезпечити доступність нафти тим, хто її потребує», – зазначив речник.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що Вашингтон не планує продовжувати подібні ліцензії, однак у підсумку виняток було відновлено.

Також Бессент зазначав, що Росія могла заробити близько $2 млрд від продажу нафти під час тимчасового послаблення санкцій

Водночас оцінка Мінфіну США суттєво відрізняється від даних медіа. Зокрема, за даними The New York Times, що під час дії послаблення санкцій Росія могла отримувати понад $100 млн додаткового доходу щодня.

За такими підрахунками, лише за квітень доходи РФ від нафти могли сягнути щонайменше $12,8 млрд, що в рази перевищує оцінку американського міністра.

Як повідомлялось, Росія наростила доходи від експорту нафти до максимального рівня з червня 2022 року. Зростання забезпечили підвищення світових цін і збільшення обсягів постачання.

Війна на Близькому Сході спричинила різке зростання світових цін на нафту та підвищила попит на російську сировину. Причиною стало фактичне блокування Іраном Ормузької протоки, через яку щодня транспортувалося понад 12 млн барелів нафти з Перської затоки.