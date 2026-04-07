Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія майже рік «захоплює» Костянтинівку: Сирський розповів про ситуацію на фронті

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час поїздки на фронт
фото: Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач відвідав підрозділи, які тримають оборону на гарячому напрямку

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до підрозділів, які тримають оборону на Донеччині. Основна увага була приділена захисту Костянтинівки та впровадженню нових тактичних рішень у боротьбі з ворогом, інформує «Главком».

Головнокомандувач повідомив, що працював у смузі відповідальності 19 корпусу, який здійснює оборону Костянтинівсько-Дружківської агломерації. Сирський зазначив, що російські окупаційні війська намагаються покращити на цьому відрізку своє тактовне положення, комбінуючи атаки малими групами піхоти та масовані нальоти дронів.

«Майже рік частини корпусу успішно відбивають спроби противника захопити Костянтинівку, утримують позиції та наносять ворогу значних втрат. Командний склад демонструє високий рівень адаптивності до змін на полі бою, ухвалюючи ініціативні та нестандартні рішення», – зазначив головком.

Сирський наголосив, що головним залишається знищення логістики окупантів, нейтралізація піхоти на старті штурму та максимальне збереження життів українських захисників.

«Окрему увагу приділив аналізу пропозицій від командирів щодо нагальних потреб підрозділів. Ключовими аспектами стали питання посилення спроможностей із протидії засобам дронів противника, постачання боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів», – додав Олександр Сирський.

«Главком» писав, що російська пропаганда запустила чергову інформаційну атаку, спрямовану на деморалізацію українського суспільства та дискредитацію Збройних Сил. Цього разу окупанти використали штучний інтелект, щоб створити відео про нібито «втечу» морпіхів з позицій на Донеччині.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, у мережі почало ширитися відео, на якому чоловік у формі, що видає себе за військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, скаржиться на критичний брак особового складу. На записі він стверджує, що разом із групою інших бійців нібито самовільно залишає позиції на одній із ділянок фронту в Донецькій області.

Нагадаємо, Росія продовжує масштабну інформаційну кампанію з дискредитації українських захисників. Цього разу ворожі ресурси поширюють вигадки про нібито вживання заборонених речовин бійцями Збройних Сил України.

Читайте також:

Теги: Костянтинівка війна фронт Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед російських військових є втрати
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
8 березня, 13:13
Командувач Угруповання обʼєднаних сил Михайло Драпатий
Буферна зона на 20 км: генерал Драпатий розповів про нові апетити окупантів
10 березня, 11:29
Унаслідок удару ракетами Storm Shadow пошкоджено виробничі потужності «Кремній Ел»
Які обʼєкти уражала Україна ракетами Storm Shadow: перелік від Міноборони
11 березня, 17:16
Українські інструктори навчатимуть німецьку армію воювати
Німеччина стала першою країною НАТО, яка запросила інструкторів із України
11 березня, 16:49
Дрони над базою у столиці США зафіксували після ескалації з Іраном
Біля резиденції топчиновників США військові зафіксували невідомі дрони: деталі
19 березня, 08:16
Єврорада затвердила оборонні пріоритети з огляду на війну в Україні
ЄС вирішив використати досвід України для оборони до 2030 року: деталі
20 березня, 09:37
Як Рубіо уникає гніву через війну з Іраном? Аналіз Politico
Як Рубіо уникає гніву через війну з Іраном? Аналіз Politico
25 березня, 01:45
Нині триває 1497-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 31 березня 2026 року
31 березня, 08:10
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 2 квітня
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 2 квітня
2 квiтня, 05:49

Події в Україні

Окупанти вдарили по Херсону: є загиблі
Окупанти вдарили по Херсону: є загиблі
Поліція на Великдень працюватиме у посиленому режимі
Поліція на Великдень працюватиме у посиленому режимі
Росія майже рік «захоплює» Костянтинівку: Сирський розповів про ситуацію на фронті
Росія майже рік «захоплює» Костянтинівку: Сирський розповів про ситуацію на фронті
Повітряні сили озвучили кількість атак РФ за тиждень та вказали на неприємний факт
Повітряні сили озвучили кількість атак РФ за тиждень та вказали на неприємний факт
Чернігівщина: окупанти атакували дроном будівлю податкової
Чернігівщина: окупанти атакували дроном будівлю податкової
Чернігівщина: Росія вдарила по будівлі мерії в Прилуках
Чернігівщина: Росія вдарила по будівлі мерії в Прилуках

Новини

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Сьогодні, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua