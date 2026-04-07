Росія майже рік «захоплює» Костянтинівку: Сирський розповів про ситуацію на фронті

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час поїздки на фронт

Головнокомандувач відвідав підрозділи, які тримають оборону на гарячому напрямку

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до підрозділів, які тримають оборону на Донеччині. Основна увага була приділена захисту Костянтинівки та впровадженню нових тактичних рішень у боротьбі з ворогом, інформує «Главком».

Головнокомандувач повідомив, що працював у смузі відповідальності 19 корпусу, який здійснює оборону Костянтинівсько-Дружківської агломерації. Сирський зазначив, що російські окупаційні війська намагаються покращити на цьому відрізку своє тактовне положення, комбінуючи атаки малими групами піхоти та масовані нальоти дронів.

«Майже рік частини корпусу успішно відбивають спроби противника захопити Костянтинівку, утримують позиції та наносять ворогу значних втрат. Командний склад демонструє високий рівень адаптивності до змін на полі бою, ухвалюючи ініціативні та нестандартні рішення», – зазначив головком.

фото: Головнокомандувач ЗСУ

Сирський наголосив, що головним залишається знищення логістики окупантів, нейтралізація піхоти на старті штурму та максимальне збереження життів українських захисників.

«Окрему увагу приділив аналізу пропозицій від командирів щодо нагальних потреб підрозділів. Ключовими аспектами стали питання посилення спроможностей із протидії засобам дронів противника, постачання боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів», – додав Олександр Сирський.

«Главком» писав, що російська пропаганда запустила чергову інформаційну атаку, спрямовану на деморалізацію українського суспільства та дискредитацію Збройних Сил. Цього разу окупанти використали штучний інтелект, щоб створити відео про нібито «втечу» морпіхів з позицій на Донеччині.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, у мережі почало ширитися відео, на якому чоловік у формі, що видає себе за військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, скаржиться на критичний брак особового складу. На записі він стверджує, що разом із групою інших бійців нібито самовільно залишає позиції на одній із ділянок фронту в Донецькій області.

Нагадаємо, Росія продовжує масштабну інформаційну кампанію з дискредитації українських захисників. Цього разу ворожі ресурси поширюють вигадки про нібито вживання заборонених речовин бійцями Збройних Сил України.