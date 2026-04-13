Лариса Голуб
«Гаманець Путіна» Ротенберг знищує морський вокзал в окупованій Ялті: подробиці (фото)
Ялтинський морський порт вже обнесли будівельним парканом
фото: Центр національного спротиву

Друг Путіна починає масштабну забудову Ялтинського морського вокзалу казино та готелями

У тимчасово окупованій Ялті розпочалася підготовка до знищення пасажирського морського терміналу. Навколо Ялтинського морського порту з’явився будівельний паркан, що сигналізує про старт скандального проєкту з облаштування ігорної зони. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Центр національного спротиву.

Окупаційна влада вирішила перетворити морські ворота Криму на закритий розважальний кластер для російських еліт.

«Нещодавно навколо Ялтинського морського порту з’явився будівельний паркан. Це свідчить про старт реалізації давно запланованого масштабного проєкту, проти якого неодноразово виступали місцеві мешканці. За цим стоїть давній друг Володимира Путіна – мільярдер Аркадій Ротенберг», – зазначає Центр національного спротиву.

«Гаманець Путіна» Ротенберг знищує морський вокзал в окупованій Ялті: подробиці (фото) фото 1
фото: Центр національного спротиву

У Центрі заявляють, що жителі Ялти неодноразово виступали проти цього будівництва. Люди вимагали від окупаційної адміністрації відновити нормальну роботу морського вокзалу та повноцінне пасажирське сполучення, яке за роки окупації фактично занепало. Проте інтереси «гаманця Путіна» виявилися важливішими за потреби містян: замість доступного морського транспорту кримчани отримають черговий об’єкт за високим парканом, доступ до якого матиме лише вузьке коло наближених до Кремля осіб.

Що планують збудувати

Ідея будівництва ігорної зони в Криму з’явилася ще у 2019 році, коли її планували в селищі Кацивелі. Основним інвестором була компанія, пов’язана з Аркадієм Ротенбергом. У липні 2024 року Держдума та Рада Федерації ухвалили закон, який дозволив перенести зону безпосередньо в Ялтинський морський порт. 

«Гаманець Путіна» Ротенберг знищує морський вокзал в окупованій Ялті: подробиці (фото) фото 2
фото: Центр національного спротиву

Що планують звести на місці порту:

  • гральні заклади (казино);
  • фешенебельні готелі;
  • спа-комплекси та ресторани;
  • іншу розважальну інфраструктуру.

Хто такий Ротенберг

«Гаманець Путіна» Ротенберг знищує морський вокзал в окупованій Ялті: подробиці (фото) фото 3
фото: Вікіпедія

Аркадій Ротенберг – це російський олігарх, мільярдер і один із найближчих друзів Володимира Путіна. Їхні стосунки тривають ще з дитинства, коли вони разом займалися дзюдо в одній секції в Ленінграді. Ротенберга часто називають «гаманцем» російського президента. Завдяки особистій дружбі з диктатором, його компанії отримують найбільші державні замовлення в Росії без реальних тендерів.

Саме Аркадій Ротенберг стоїть за найгучнішими будівництвами в окупованому Криму:

  • Кримський міст: Його компанія «Стройгазмонтаж» була генеральним підрядником будівництва мосту через Керченську протоку.
  • Траса «Таврида»: Ключова логістична артерія окупантів у Криму також будувалася його структурами.
  • Захоплення майна: Він володіє численними санаторіями та земельними ділянками на південному березі Криму 

Через анексію Криму та вторгнення Росії в Україну Ротенберг перебуває під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США, Великобританії та низки інших держав.

«Главком» писав, що на центральній набережній Алушти за допомогою важкої техніки окупанти зносять знамениту напівротонду. Хоча не так давно вони заявляли про реставрацію об'єкта культурної спадщини. В окупаційній адміністрації Алушти такі радикальні методи пояснили «аварійним станом» споруди. Мовляв, пізніше відтворять об'єкт за історичними кресленнями.

Нагадаємо, окупаційна влада Криму під виглядом реставрації зносить історичні об'єкти півострова. Так, у Криму практично знищена пам’ятка історії та архітектури Ханський палац у Бахчисараї. З Біюк Хан Джамі зняли всю черепицю, зняли старовинні дубові балки під приводом їх псування жучком. Поки знімали балки автокраном, на фасаді пошкодили розпис 18-го сторіччя.

Читайте також

Усі наслідки атаки уточнюються
Окупанти атакували багатоповерхівку у Сумах: є постраждала
10 квiтня, 19:03
Іран розколов MAGA і самого Трампа
Війна в Ірані розколола союзників Трампа
10 квiтня, 15:55
Наслідки прильотів у Золотоноші
Ворог атакував дронами Черкащину: є загиблі
1 квiтня, 15:24
Нині триває 1496-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 30 березня 2026 року
30 березня, 08:13
Іран поставив під сумнів «миротворчість» Трампа
Іран іронічно відреагував на заяву Трампа про близьку угоду
25 березня, 10:54
Ворог завдав удару по центру міста Житомир
РФ за добу запустила майже тисячу БпЛА по Україні: деталі атаки від Повітряних сил
24 березня, 19:25
Сирський заявляє, що ворог посилив тиск через зміну погоди
Ворог посилив тиск одразу на кількох ділянках фронту – Сирський
20 березня, 21:29
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 781 танк
Втрати ворога станом на 16 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
16 березня, 06:48
Майже у 80% обстежених мешканців Бишівської громади виявлено порушення функції судин на тлі воєнних стрес-факторів
Війна зістарила українців на 10-15 років – дослідження вчених Інституту геронтології
15 березня, 20:15

Політика

Мадяр анонсував зміни до Конституції Угорщини та обмеження термінів прем'єра
Мадяр анонсував зміни до Конституції Угорщини та обмеження термінів прем’єра
Українська делегація вирушила до США: ключові теми обговорення
Українська делегація вирушила до США: ключові теми обговорення
Сійярто знайшовся: приїхав у МЗС і терміново знищує документи
Сійярто знайшовся: приїхав у МЗС і терміново знищує документи
Парламентські вибори в Угорщині: чи вітатиме Кремль Мадяра з перемогою
Парламентські вибори в Угорщині: чи вітатиме Кремль Мадяра з перемогою
«Гаманець Путіна» Ротенберг знищує морський вокзал в окупованій Ялті: подробиці (фото)
«Гаманець Путіна» Ротенберг знищує морський вокзал в окупованій Ялті: подробиці (фото)
Кредит для України таки розблокують? Німеччина відреагувала на вибори в Угорщині
Кредит для України таки розблокують? Німеччина відреагувала на вибори в Угорщині

Новини

ЛНЗ і «Шахтар» розписали фестивальну нічию з автоголами в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 15:38
Астронавтка місячної місії Крістіна Кох показала, як зворушливо її зустрів чотирилапий друг після повернення з космосу (відео)
Сьогодні, 15:11
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Вчора, 21:10
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Вчора, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
