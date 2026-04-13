«Гаманець Путіна» Ротенберг знищує морський вокзал в окупованій Ялті: подробиці (фото)

Друг Путіна починає масштабну забудову Ялтинського морського вокзалу казино та готелями

У тимчасово окупованій Ялті розпочалася підготовка до знищення пасажирського морського терміналу. Навколо Ялтинського морського порту з’явився будівельний паркан, що сигналізує про старт скандального проєкту з облаштування ігорної зони. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Центр національного спротиву.

Окупаційна влада вирішила перетворити морські ворота Криму на закритий розважальний кластер для російських еліт.

«Нещодавно навколо Ялтинського морського порту з’явився будівельний паркан. Це свідчить про старт реалізації давно запланованого масштабного проєкту, проти якого неодноразово виступали місцеві мешканці. За цим стоїть давній друг Володимира Путіна – мільярдер Аркадій Ротенберг», – зазначає Центр національного спротиву.

фото: Центр національного спротиву

У Центрі заявляють, що жителі Ялти неодноразово виступали проти цього будівництва. Люди вимагали від окупаційної адміністрації відновити нормальну роботу морського вокзалу та повноцінне пасажирське сполучення, яке за роки окупації фактично занепало. Проте інтереси «гаманця Путіна» виявилися важливішими за потреби містян: замість доступного морського транспорту кримчани отримають черговий об’єкт за високим парканом, доступ до якого матиме лише вузьке коло наближених до Кремля осіб.

Що планують збудувати

Ідея будівництва ігорної зони в Криму з’явилася ще у 2019 році, коли її планували в селищі Кацивелі. Основним інвестором була компанія, пов’язана з Аркадієм Ротенбергом. У липні 2024 року Держдума та Рада Федерації ухвалили закон, який дозволив перенести зону безпосередньо в Ялтинський морський порт.

фото: Центр національного спротиву

Що планують звести на місці порту:

гральні заклади (казино);

фешенебельні готелі;

спа-комплекси та ресторани;

іншу розважальну інфраструктуру.

Хто такий Ротенберг

фото: Вікіпедія

Аркадій Ротенберг – це російський олігарх, мільярдер і один із найближчих друзів Володимира Путіна. Їхні стосунки тривають ще з дитинства, коли вони разом займалися дзюдо в одній секції в Ленінграді. Ротенберга часто називають «гаманцем» російського президента. Завдяки особистій дружбі з диктатором, його компанії отримують найбільші державні замовлення в Росії без реальних тендерів.

Саме Аркадій Ротенберг стоїть за найгучнішими будівництвами в окупованому Криму:

Кримський міст: Його компанія «Стройгазмонтаж» була генеральним підрядником будівництва мосту через Керченську протоку.

Траса «Таврида»: Ключова логістична артерія окупантів у Криму також будувалася його структурами.

Ключова логістична артерія окупантів у Криму також будувалася його структурами. Захоплення майна: Він володіє численними санаторіями та земельними ділянками на південному березі Криму

Через анексію Криму та вторгнення Росії в Україну Ротенберг перебуває під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США, Великобританії та низки інших держав.

«Главком» писав, що на центральній набережній Алушти за допомогою важкої техніки окупанти зносять знамениту напівротонду. Хоча не так давно вони заявляли про реставрацію об'єкта культурної спадщини. В окупаційній адміністрації Алушти такі радикальні методи пояснили «аварійним станом» споруди. Мовляв, пізніше відтворять об'єкт за історичними кресленнями.

Нагадаємо, окупаційна влада Криму під виглядом реставрації зносить історичні об'єкти півострова. Так, у Криму практично знищена пам’ятка історії та архітектури Ханський палац у Бахчисараї. З Біюк Хан Джамі зняли всю черепицю, зняли старовинні дубові балки під приводом їх псування жучком. Поки знімали балки автокраном, на фасаді пошкодили розпис 18-го сторіччя.