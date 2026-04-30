Візит Чарльза до США завершився: відверті заяви та сигнали Трампу – аналіз NBC News

Іванна Гончар
«Найвеличніший король», – сказав Трамп після зустрічі з Чарльзом і королевою Каміллою
фото: Getty Images

Монарх повернувся до Британії з відчуттям «виконаної місії»

Король Великої Британії Чарльз III завершив чотириденний державний візит до США, який, за оцінками, пройшов успішно та супроводжувався політичними сигналами. Про це йдеться в матеріалі NBC News, пише «Главком».

Під час прощання президент США Дональд Трамп коротко охарактеризував монарха: «Найвеличніший король», – сказав він.

«Він сказав те, що потрібно»

Як зазначається в тексті, Чарльз не лише отримав прихильність Трампа, а й дозволив собі відверті висловлювання щодо питань, які ускладнюють відносини між США та Британією.

Аналітик Атлантичної ради Майкл Боцюрків заявив:

«Чарльз – єдина світова фігура, яка могла б прийти в цей дуже бурхливий час до Білого дому та ввічливо сказати те, що потрібно сказати, і при цьому не образити».

Він додав, що це виглядало як спроба «зайти у вулик і не бути ужаленим».

Виступ у Конгресі і «майстер-клас з дипломатії»

Промова короля в Конгресі США стала одним із ключових моментів візиту.

Британські медіа назвали її «майстер-класом з дипломатії», де Чарльз поєднав гумор, історичні відсилки та акценти на союзництві й підтримці України.

У виступі він також торкнувся ширших тем:

  • ролі стримувань і противаг у владі;
  • війни, не схваленої Конгресом;
  • кліматичних змін.

Зокрема, він згадав про «катастрофічне танення льодовиків Арктики».

«Главком» також публікував повний текст промови короля у Конгресі.

На тлі напруги і скандалів

Візит відбувався на тлі складних відносин між США та Британією, зокрема, через війну в Ірані, суперечки навколо НАТО та критику імміграційної політики.

Крім того, на репутацію монархії впливали скандали, пов’язані з братом короля, принцом Ендрю та його зв’язками з Джеффрі Епштейном.

Втім, як зазначають аналітики, під час поїздки Чарльз зміг дистанціюватися від цього.

«Він може говорити те, чого не можуть політики»

Експерти відзначають особливу роль монарха у міжнародній політиці.

Професор Джеймі Гаскарт заявив: «Його промови були напрочуд відвертими та в деяких аспектах гострими».

Водночас інші аналітики підкреслюють, що король може дозволити собі говорити більш прямо, оскільки не відповідає за політичні рішення.

Також варто зазначити, що мер Нью-Йорка Зогран Мамдані відмовився від приватної зустрічі з королем Великої Британії Чарльзом III під час його візиту до США. 

Як повідомляється, мер свідомо не планував окремих переговорів із монархом і обмежився участю у публічній церемонії вшанування жертв терактів 11 вересня.

Причиною такої позиції стала його критика британської монархії через питання діаманта «Кохінур». Мамдані заявив, що у разі приватної зустрічі закликав би короля повернути цей коштовний камінь.

Попри відмову від приватної зустрічі, Мамдані та Чарльз коротко поспілкувалися під час заходу, де обмінялися рукостисканням.

