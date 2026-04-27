Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп став заручником війни з Іраном. Аналіз NYT

glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: The White house/Facebook

Іран проявив свою силу в Ормузькій протоці, тому Трампу доводиться торгуватися з ним, щоб повернутися до попереднього стану справ

Аналіз поточної політики США щодо Ірану проводить паралель із класичним оповіданням О. Генрі «Викуп Червоного Вождя», де викрадачі стають заручниками власної жертви. Те, що спочатку здавалося президенту Трампу виграшною стратегією, перетворилося на виснажливе протистояння, у якому Вашингтон стрімко втрачає контроль над ситуацією. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Адміністрація Трампа, підтримавши жорстку лінію Беньяміна Нетаньягу, розраховувала на швидку капітуляцію Тегерана, проте майже всі прогнози Білого дому виявилися помилковими. Замість очікуваної покори Іран продемонстрував надзвичайну стійкість, а влада в країні перейшла до ще радикальніших генералів. Попри заяви Трампа про стабільність, Ормузька протока фактично залишається заблокованою, що загрожує п'ятій частині світового експорту нафти, а американські військові арсенали виснажуються: уже використано половину запасу крилатих ракет, призначених для стримування Китаю.

Іранське керівництво не лише чинить опір, а й активно веде психологічну війну, висміюючи американського президента в соцмережах та називаючи його маріонеткою Нетаньягу. Це створює серйозний тиск на Трампа, який побоюється повторити долю Джиммі Картера з його катастрофічною кризою заручників. Особлива іронія полягає в тому, що у 2016 році Трамп називав вторгнення в Ірак «великою помилкою» і обіцяв уникати затяжних конфліктів на Близькому Сході, проте зараз він опинився в аналогічній пастці, ігноруючи застереження власних генералів та Конгресу. Замість реальної стратегії президент дедалі частіше вдається до гіпербол та самозаспокоєння, стверджуючи, що час на боці США, хоча насправді він втрачає контроль над подіями. 

Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.

Теги: США Іран війна Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар
Михайло Гончар: Країни Перської затоки отримали бумеранг – розплачуються за свою всеїдність
18 квiтня, 21:35
Трамп не зміг чітко пояснити цілі війни в Ірані або строки завершення
NYT: Трамп зробив ставку на швидкий крах Ірану, але недооцінив наслідки війни
29 березня, 05:42
Глава держави наголосив, що ситуація на Близькому Сході має глобальне значення
Зеленський про війну на Близькому Сході: Наші перехоплювачі дають результати
1 квiтня, 16:07
Керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів про своє життя в Москві та роботу на відомих олігархів
«Поросята в заставі та годинник за $20»: глава «Укрпошти» розповів про життя в Москві
6 квiтня, 11:21
Іран зробив заяву про Ормузьку протоку
Іран може відкрити Ормузьку протоку: названо дату
8 квiтня, 16:52
Дніпропетровщина щодня потерпає від обстрілів та атак дронів-камікадзе
З початку доби ворог майже 50 разів атакував Дніпропетровщину: є поранені
13 квiтня, 19:32
Такер Карлсон заявив, що «мучитиметься» через підтримку Трампа
Американський пропагандист пожалкував про підтримку Трампа: що сталося
21 квiтня, 21:32
Ворог намагається посилити тиск на населення, що опинилося в окупації
На окупованих територіях Кремль замінює цивільних чиновників на бойовиків
24 квiтня, 08:19
Додаткове замінування ключового морського шляху може поглибити паливну кризу у світі
Іран встановив нові міни в Ормузькій протоці – Axios
24 квiтня, 09:37

Політика

Новини

В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
25 квiтня, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
25 квiтня, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
25 квiтня, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
25 квiтня, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua