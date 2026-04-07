США та Іран провели переговори: що відомо

Сторони назвали діалог позитивним, але дедлайн Трампа вже тисне на рішення

США та Іран провели переговори напередодні встановленого дедлайну президента США Дональд Трамп. Сторони оцінюють діалог як конструктивний, однак фінального рішення щодо угоди наразі немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Як зазначає високопосадовець США, контакт між сторонами триває, а переговори проходять у позитивному ключі. «Ми повністю на зв'язку з [Іраном]. Абсолютно. [Переговори] були позитивними. Якщо нам пощастить, у нас буде щось до кінця дня», – зазначив чиновник.

Водночас остаточний результат залишається невизначеним. Чи вдасться сторонам досягти домовленостей у встановлені строки – поки не відомо. Раніше Трамп визначив термін для Ірану – до 20:00 за східним часом.

Станом на зараз переговори тривають, а остаточне рішення очікується найближчим часом. Йдеться, зокрема, про можливе відновлення роботи Ормузької протоки та зниження напруги в регіоні.

Водночас у разі зриву домовленостей США можуть вдатися до посилення військових дій. Зокрема, Трамп пригрозив новими ударами по Ірану, серед яких: атаки на електростанції та транспортну інфраструктуру.

Пентагон, за наявною інформацією, опрацьовує варіант розширення списку енергетичних об’єктів Ірану, які можуть бути визначені як потенційні цілі для майбутніх ударів США. Йдеться, зокрема, про інфраструктуру, що забезпечує паливом та електроенергією як цивільний сектор, так і військові структури. Така логіка може використовуватися як обґрунтування у випадку звинувачень у нанесенні ударів по критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає визначальним питання, чи можуть можливі удари по об’єктах в Ірані бути кваліфіковані як воєнні злочини. Таким чином він прокоментував сценарій атак на критичну інфраструктуру країни, які потенційно підпадають під відповідну правову оцінку.