Єгор Голівець
США та Іран провели переговори: що відомо
США та Іран провели переговори перед дедлайном Трампа
Сторони назвали діалог позитивним, але дедлайн Трампа вже тисне на рішення

США та Іран провели переговори напередодні встановленого дедлайну президента США Дональд Трамп. Сторони оцінюють діалог як конструктивний, однак фінального рішення щодо угоди наразі немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Як зазначає високопосадовець США, контакт між сторонами триває, а переговори проходять у позитивному ключі. «Ми повністю на зв'язку з [Іраном]. Абсолютно. [Переговори] були позитивними. Якщо нам пощастить, у нас буде щось до кінця дня», – зазначив чиновник.

Водночас остаточний результат залишається невизначеним. Чи вдасться сторонам досягти домовленостей у встановлені строки – поки не відомо. Раніше Трамп визначив термін для Ірану – до 20:00 за східним часом.

Станом на зараз переговори тривають, а остаточне рішення очікується найближчим часом. Йдеться, зокрема, про можливе відновлення роботи Ормузької протоки та зниження напруги в регіоні.

Водночас у разі зриву домовленостей США можуть вдатися до посилення військових дій. Зокрема, Трамп пригрозив новими ударами по Ірану, серед яких: атаки на електростанції та транспортну інфраструктуру.

Пентагон, за наявною інформацією, опрацьовує варіант розширення списку енергетичних об’єктів Ірану, які можуть бути визначені як потенційні цілі для майбутніх ударів США. Йдеться, зокрема, про інфраструктуру, що забезпечує паливом та електроенергією як цивільний сектор, так і військові структури. Така логіка може використовуватися як обґрунтування у випадку звинувачень у нанесенні ударів по критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає визначальним питання, чи можуть можливі удари по об’єктах в Ірані бути кваліфіковані як воєнні злочини. Таким чином він прокоментував сценарій атак на критичну інфраструктуру країни, які потенційно підпадають під відповідну правову оцінку.

Читайте також

Міністр оборони США Піт Хегсет (ліворуч) та начальник штабу армії генерал Ренді Джордж
Гегсет звільнив начальника штабу армії США для реалізації «бачення Трампа»
3 квiтня, 03:59
Глава МЗС Ірану назвав заклики США до переговорів визнанням поразки
Глава МЗС Ірану назвав заклики США до переговорів визнанням поразки
25 березня, 23:08
Україна та США уклали домовленості про розвиток газового сектору
Україна та США уклали низку угод в енергетиці: що відомо
25 березня, 16:43
Глава Білого дому стверджував, що Вашингтон та Тегеран провели «дуже хороші й продуктивні переговори» про остаточне врегулювання воєнних дій на Близькому Сході
Трамп розпочав переговори з Іраном через тиск союзників – Bloomberg
24 березня, 07:22
Хусити контролюють важливі морські маршрути, що викликає особливе занепокоєння міжнародної спільноти
США та Саудівська Аравія намагаються втримати хуситів від вступу у війну на боці Ірану
23 березня, 02:57
Трамп не уточнив, чим саме шкодять Сполученим Штатам демократи
Трамп назвав нового ворога Америки після падіння режиму в Ірані
22 березня, 18:44
Ірландський прем'єр-міністр Майкл Мартін розмовляє з президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому
Прем’єр Ірландії став на захист Стармера під час візиту до Білого дому
18 березня, 05:32
Джо Кент заявив, що Іран не становив загрози для Сполучених Штатів, а війна розпочалася під тиском Ізраїлю
Голова контртерористичного центру США звільнився через війну в Ірані: деталі
18 березня, 01:57
Аятола міг отримати легкі поранення під час ударів по країні
Іран підтвердив поранення нового верховного лідера
12 березня, 11:58

Віцепрезидент США в Угорщині. Джей Ді Венс висунув звинувачення Україні
Віцепрезидент США в Угорщині. Джей Ді Венс висунув звинувачення Україні
Сибіга пояснив причину сплеску російських фейків про країни Затоки
Сибіга пояснив причину сплеску російських фейків про країни Затоки
Венс приїхав до Орбана напередодні виборів в Угорщині (фото)
Венс приїхав до Орбана напередодні виборів в Угорщині (фото)
Орбан заявив Путіну, що готовий бути «мишею», яка допомагає російському «леву» – Bloomberg
Орбан заявив Путіну, що готовий бути «мишею», яка допомагає російському «леву» – Bloomberg
Верховний лідер Ірану «недієздатний» після поранення – The Times
Верховний лідер Ірану «недієздатний» після поранення – The Times

Новини

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Сьогодні, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
