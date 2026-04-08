Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран може відкрити Ормузьку протоку: названо дату

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Протока може бути відкрита обмежено, під контролем Ірану

Іран може відкрити Ормузьку протоку для проходу кораблів в обмеженому та контрольованому режимі 9 або 10 квітня напередодні зустрічі представників США та Ірану в Пакистані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Якщо буде досягнуто порозуміння щодо рамок переговорів, протока може бути відкрита обмежено, під контролем Ірану. Координація дій з іранськими військовими буде обов'язковою для всіх суден. Перемир'я все ще є нестійким, однак ми віддаємо перевагу тривалому миру, але Іран не боїться повернутися до війни, якщо США захочуть піти тим самим шляхом», – сказав високопоставлений іранський чиновник, який бере участь у переговорах.

Нагадаємо, у ніч з 7 на 8 квітня добігав кінця дедлайн, який президент США Дональд Трамп встановив Ірану, аби Тегеран відкрив Ормузьку протоку та погодився на укладення угоди. Американський лідер погрожував вдарити по іранській цивільній інфраструктурі, якщо країна не виконає умови США. 

Однак Дональд Трамп у своїй соціальній мережі опублікував допис, у якому оголосив про двотижневе перемир'я з Тегераном. Іранське керівництво теж вийшло з заявою та повідомило, що Тегеран погоджується на припинення вогню, а Ормузька протока буде частково відкрита.

Згодом на Близькому Сході фактично припинив дію режим перемир'я. США та Ізраїль завдали масованих ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ) на півдні Ірану.

Як повідомлялося, Іран і Оман зможуть стягувати плату за прохід кораблів через Ормузьку протоку. Такий дозвіл передбачено в рамках двотижневого перемир'я, яке було досягнуто зі США через посередників.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові беруть участь у консультаціях щодо того, як працюватиме Ормузька протока.

Читайте також:

Теги: війна Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Опозиція в Угорщині може сформувати конституційну більшість
Іран може відкрити Ормузьку протоку: названо дату
Віцепрезидент США поставив під сумнів боротьбу за території в Україні
Іран прописав збагачення урану у плані перемир'я
Путін знайшов нового стратегічного партнера: про яку країну мова
Трамп запропонував Ірану «спільний бізнес»: подробиці
Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua