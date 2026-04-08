Іран може відкрити Ормузьку протоку: названо дату

Протока може бути відкрита обмежено, під контролем Ірану

Іран може відкрити Ормузьку протоку для проходу кораблів в обмеженому та контрольованому режимі 9 або 10 квітня напередодні зустрічі представників США та Ірану в Пакистані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Якщо буде досягнуто порозуміння щодо рамок переговорів, протока може бути відкрита обмежено, під контролем Ірану. Координація дій з іранськими військовими буде обов'язковою для всіх суден. Перемир'я все ще є нестійким, однак ми віддаємо перевагу тривалому миру, але Іран не боїться повернутися до війни, якщо США захочуть піти тим самим шляхом», – сказав високопоставлений іранський чиновник, який бере участь у переговорах.

Нагадаємо, у ніч з 7 на 8 квітня добігав кінця дедлайн, який президент США Дональд Трамп встановив Ірану, аби Тегеран відкрив Ормузьку протоку та погодився на укладення угоди. Американський лідер погрожував вдарити по іранській цивільній інфраструктурі, якщо країна не виконає умови США.

Однак Дональд Трамп у своїй соціальній мережі опублікував допис, у якому оголосив про двотижневе перемир'я з Тегераном. Іранське керівництво теж вийшло з заявою та повідомило, що Тегеран погоджується на припинення вогню, а Ормузька протока буде частково відкрита.

Згодом на Близькому Сході фактично припинив дію режим перемир'я. США та Ізраїль завдали масованих ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ) на півдні Ірану.

Як повідомлялося, Іран і Оман зможуть стягувати плату за прохід кораблів через Ормузьку протоку. Такий дозвіл передбачено в рамках двотижневого перемир'я, яке було досягнуто зі США через посередників.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові беруть участь у консультаціях щодо того, як працюватиме Ормузька протока.